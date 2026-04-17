Что известно о законе "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"?
О том, что определяет закон и как влияет на работу бизнеса, говорится на ресурсе Aequo.
Закон об ООО и ОДО определяет правовой статус, порядок создания, деятельности и реорганизации предпринимательской деятельности.
Обратите внимание! ООО, или общество с ограниченной ответственностью – это самая распространенная форма юридического лица в Украине или самая распространенная форма организации бизнеса.
Обновленный закон от 2018 года фактически является заменой к Закону "О хозяйственных обществах" от 1991 года. Цель изменений заключалась в том, чтобы сделать закон и соответственно нормы для ООО ат ОДО более гибкими, менее бюрократическими и в целом проще.
Например, если раньше уставный капитал должен был определять определенную сумму, то сейчас показатель не указывается. Это может быть хоть 1 гривня. Относительно участников ООО и ОДО – закон снимает ограничения по количеству людей (ранее – не более 100 человек).
В частности, проще стала процедура выхода одного из участников из общества. Теперь не нужно переписывать устав, чтобы подтвердить это.
Обратите внимание! Устав ООО или ОДО – это основной или учредительный документ, который определяет порядок работы конкретного общества, а также регулирует отношения между участниками ООО.
Зато когда участник владеет большей. чем 50% долей, он может выйти из ООО или ОДО только тогда, если все остальные участники поддержат это решение.
Что еще нужно знать об ООО и ОДО?
Как пишут на ресурсе "Консультант", общества с ограниченной и дополнительной ответственностью имеют ряд преимуществ. Это довольно удобный способ для ведения предпринимательской деятельности. Цель таких хозяйственных обществ объединить различные капиталы и ресурсы участников, чтобы они могли получать совместные доходы от начатого дела.
Основные преимущества:
- привлечение инвестиций;
- обеспечение стабильности в бизнесе;
- ограничение рисков для участников по размеру их вложений (если ООО);
- определение размера ответственности (если ОДО).
Основная разница между ООО и ОДО заключается в ответственности. Так, ООО имеют минимальный риск, ведь участники могут пожертвовать только своими вкладами в общество. Например, в случае долгов, которые будет иметь компания, ООО не отдает все имущество и собственность.
Если же говорить об ОДО, то каждый из участников, кроме взносов, ставит под угрозу дополнительные обязательства, которые предварительно прописаны в уставе.
Управление ООО или ОДО осуществляется через общее собрание участников, исполнительный орган и наблюдательный совет, в соответствии с потребностями. Прибыль в таких хозяйствах делят пропорционально долям, которые имеет коден из участников.
Что известно о грантах для украинских предпринимателей?
В 2026 году в Украине продолжает действовать программа "Собственное дело", по которой размер микрогранта на развитие и создание своего предприятия составляет 350 тысяч гривен. Чтобы получить такое финансирование от государства нужно создать 2 рабочих места. Средства можно использовать на рекламу и маркетинг, приобретение или аренду оборудования, покупку сырья.
В частности существуют гранты только для предпринимательниц женщин. В общем все инициативы создают для начала собственного дела, а также для большей осведомленности о предпринимательской деятельности. Так, некоторые грантовые программы предлагают пройти курс или обучение в бизнес-школе и уже потом начать создание своего дела.