Что известно о законе "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"?

О том, что определяет закон и как влияет на работу бизнеса, говорится на ресурсе Aequo.

Закон об ООО и ОДО определяет правовой статус, порядок создания, деятельности и реорганизации предпринимательской деятельности.

Обратите внимание! ООО, или общество с ограниченной ответственностью – это самая распространенная форма юридического лица в Украине или самая распространенная форма организации бизнеса.

Обновленный закон от 2018 года фактически является заменой к Закону "О хозяйственных обществах" от 1991 года. Цель изменений заключалась в том, чтобы сделать закон и соответственно нормы для ООО ат ОДО более гибкими, менее бюрократическими и в целом проще.

Например, если раньше уставный капитал должен был определять определенную сумму, то сейчас показатель не указывается. Это может быть хоть 1 гривня. Относительно участников ООО и ОДО – закон снимает ограничения по количеству людей (ранее – не более 100 человек).

В частности, проще стала процедура выхода одного из участников из общества. Теперь не нужно переписывать устав, чтобы подтвердить это.

Обратите внимание! Устав ООО или ОДО – это основной или учредительный документ, который определяет порядок работы конкретного общества, а также регулирует отношения между участниками ООО.

Зато когда участник владеет большей. чем 50% долей, он может выйти из ООО или ОДО только тогда, если все остальные участники поддержат это решение.

Что еще нужно знать об ООО и ОДО?

Как пишут на ресурсе "Консультант", общества с ограниченной и дополнительной ответственностью имеют ряд преимуществ. Это довольно удобный способ для ведения предпринимательской деятельности. Цель таких хозяйственных обществ объединить различные капиталы и ресурсы участников, чтобы они могли получать совместные доходы от начатого дела.

Основные преимущества:

привлечение инвестиций;

обеспечение стабильности в бизнесе;

ограничение рисков для участников по размеру их вложений (если ООО);

определение размера ответственности (если ОДО).

Основная разница между ООО и ОДО заключается в ответственности. Так, ООО имеют минимальный риск, ведь участники могут пожертвовать только своими вкладами в общество. Например, в случае долгов, которые будет иметь компания, ООО не отдает все имущество и собственность.

Если же говорить об ОДО, то каждый из участников, кроме взносов, ставит под угрозу дополнительные обязательства, которые предварительно прописаны в уставе.

Управление ООО или ОДО осуществляется через общее собрание участников, исполнительный орган и наблюдательный совет, в соответствии с потребностями. Прибыль в таких хозяйствах делят пропорционально долям, которые имеет коден из участников.

