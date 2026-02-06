В Україні можуть погодити законопроєкт про виплати: хто отримає грошову допомогу

Верховна Рада України готується розглянути законопроєкт №14303. Він розширює коло осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу у разі інвалідності або загибелі під час війни.

Який законопроєкт можуть погодити в Україні?

Мова йде про людей, які загинули чи здобули інвалідність під час виконання посадових, службових, професійних або трудових обов’язків, про що пише сайт "Дебет-кредит".

Законопроєктом пропонується включити до списку осіб не тільки штатних працівників, а й співробітників філій та представництв, операторів критичної інфраструктури, а також інших людей, які постраждали безпосередньо на об'єктах критичної інфраструктури під час виконання професійних обов'язків.

До переліку підстав для виплат хочуть додати виконання "трудових" обов'язків. Навіщо це робити? Такий пункт дозволяє охопити ширше коло працівників, які не виконують посадові чи службові обов'язки, але пов'язані з установою саме трудовим законодавством.

Також прагнуть запровадити норму, яка дозволяє отримати різницю у виплатах – якщо особі при повторному огляді встановлено вищу групу інвалідності.

Зверніть увагу! Право на допомогу пропонують реалізувати протягом усього періоду дії воєнного стану та трьох років після його припинення.

Водночас перелік членів родин, які мають право на частку допомоги, узгоджується зі статтею 36 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Зокрема уточнюються права непрацездатних батьків, вдів/вдівців та дітей (зокрема повнолітніх, які навчаються до 23 років).

Уточнюється право на обов'язкову частку допомоги (50% від належної) для повнолітніх працездатних дітей, які навчаються (професійна, фахова передвища, вища освіта) до закінчення навчання, але не довше ніж до 23 років,

– додали у матеріалі.

Зверніть увагу! Прийняття законопроєкту сприятиме забезпеченню рівного доступу до соціального захисту всіх осіб, яким було завдано шкоди життю чи здоров’ю під час виконання посадових обов’язків. Про це зазначили у пояснювальній записці законопроєкту.

