"Спрощена процедура": Федоров пояснив, як держава витрачатиме кошти на технології для військових
- В Україні стартував експериментальний проєкт для спрощення закупівель інноваційних технологій для війська.
- Раніше Верховна Рада продовжила дію військового збору на 3 роки після завершення війни, що має залучати до бюджету щорічно мільярди.
В Україні запроваджують спрощену модель на фінансування технологій для військових. Поки система працюватиме як експериментальний проєкт, а її мета – швидко та ефективно забезпечувати всі потреби ЗСУ. Відтепер Міноборони зможе проводити інший вид закупівель.
Що зміниться у закупівлях для війська?
Про те, як працюватиме нова модель фінансування та закупівель, йдеться в повідомленні Михайла Федорова.
Міністр оборони зазначив, що в Україні починає роботу експериментальний проєкт – нова модель закупівель.
У сучасній війні перемагає той, хто швидше впроваджує нові технології. Уряд запустив експериментальний проєкт, який дає змогу швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони,
– йдеться у повідомленні.
Раніше Міноборони не мало права на закупівлю та впровадження технологій/інновацій у військах. Тож, через несистемність таких надходжень страждало забезпечення оборони.
Нині ж у системі передбачають зміни:
- Міноборони зможе швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою;
- підрозділи ухвалюватимуть рішення щодо ефективності техніки;
- перевірені технології можна включити до потреб на постачання і відповідно чекати постачань від міністерства.
Мета проєкту – швидко та ефективно реагувати на потреби військових, забезпечувати їх перевіреною та ефективною технікою.
Що відомо про зміни до військового збору?
6 квітня Верховна Рада підтримала законопроєкт про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни. Про це йдеться в повідомленні Комітету з питань фінансів, податкової та митної служби.
Законопроєкт передбачає створення нового спеціального фонду від Держбюджету, куди спрямовуватимуть гроші на забезпечення потреб ЗСУ. Ставки збору залишаться такими:
- 5% для фізичних осіб;
- для підприємців 1, 2 та 4 груп – 10% від розміру мінімальної зарплати, встановленої 1 січня звітного року;
- для підприємців 3 групи – 1% від доходу.
За попеередніми розрахунками міністерства законопроєкт має залучити до бюджету до 140 мільярдів гривень щорічно.
Що потрібно знати про забезпечення військових?
Раніше військова омбудсман Ольга Решетилова розкритикувала зарплати військових у тилу. Вона зазначила, що рівень виплат є неприйнятним і потрібно провести внутрішній аудит для перегляду зарплат.
Водночас з 1 квітня виплати для військових не змінилися. Підвищення зарплат не було, адже процедура не передбачена на 2026 рік. Загалом грошове забезпечення військового залежить від посади, звання, стажу та умов служби.