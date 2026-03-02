Закупівлі для української армії прискорять: виробникам зброї спростили правила
- Підхід до кодифікації озброєння в Україні спростили, що пришвидшить процес постачання для війська.
- З'явилися нові технологічні ринки, кількість вітчизняних виробників дронів, ракет, РЕБ і НРК значно зросла.
Уряд оновив постанови, які змінюють підхід до кодифікації озброєння та військової техніки в Україні. Відтепер технічна оцінка виробу не залежить від підтвердження потреби, що скорочує час від розробки до можливості постачання у військо.
Як пришвидшують закупівлі зброї для армії?
Деталі в понеділок, 2 березня, повідомив Міністр оборони Михайло Федоров. Країна відкрила свій ринок для дронів, РЕБ, НРК, ракетних та інших інноваційних рішень, спростила бюрократію, а також створила умови для розвитку вітчизняних виробників.
Дивіться також Виробляти ракети до Patriot в Україні – фантастика чи реальність? Авіаексперт про балістику РФ і обстріли влітку
За словами міністра, Україна робить "наступний крок", аби пришвидшити розвиток технологій і скоротити цикл від розробки зброї до її постачання на фронт.
По-перше, кодифікація тепер не потребує підтвердження "нагальної потреби", виріб може пройти процедуру незалежно від поточних планів закупівель.
По-друге, відтепер виробники самостійно затверджують технічні умови, а Міноборони здійснює за ними закупівлю.
По-третє, спрощена процедура випробувань боєприпасів дозволить уникати дублювання демонстраційних тестів, що зменшує строки кодифікації та пришвидшує постачання у військо.
По-четверте, під час закупівель безпілотних систем і РЕБ тактичного рівня достатньо сертифіката якості. Додаткові процедури держконтролю не застосовуватимуть, але виробник повністю відповідає за якість постачання.
По-п'яте, спрощують порядок закупівлі вибухових речовин виробниками боєприпасів.
Реформа кодифікації зброї / Фото Федоров
Тепер сформувалися цілі технологічні ринки, яких раніше не існувало. Наприклад, з початку повномасштабного вторгнення в Україні збільшилася кількість виробників:
- дронів – було 7 компаній, стало понад 500;
- РЕБ – було 2 компанії, стало 200;
- ракети – приватних компаній не було зовсім, стало понад 20;
- НРК – також не було, стало понад 100.
Так ми швидше зможемо досягти цілей війни – зупинити просування ворога на полі бою і залишатися попереду в кожному технологічному циклі,
– прокоментував реформу Федоров.
Що ще відомо про українську зброю?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу офіцер 12 бригади "Азов" Нацгвардії з позивним "Будь" розповів, що напрямок наземних роботизованих комплексів активно розвивається. Вони виконують логістичні, інженерні, ударні, розвідувальні завдання, здійснюють мінування.
Окрім того, ексочільник МЗС України Володимир Огризко припустив, що Україна наближається до стратегічного зламу в ході всієї війни. "Завдяки всім цим ракетним технологіям, і не тільки "Фламінго", є ще щонайменше 5 – 6 дуже потужних елементів з різними тактичними, оперативними, стратегічними завданнями. Над всі цим працюють спеціалісти", – додав він.