Вірменія відкриває нові залізничні маршрути: як країна зможе вийти на ринок ЄС

За ініціативою TRIPP, або так званим маршрутом Трампа, у Вірменії відкрили нове сполучення через Туреччину та Грузію. Зокрема передбачається, що за цим маршрутом буде можливе сполучення з Євросоюзом.

Вірменія відкрила залізницю між Грузією та Туреччиною

Про те, з якою метою додали нове транспортне сполучення, пишуть "Новости-Армения".

Прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян повідомив, що залізниця Ахалкалакі (Грузія) – Карс (Туреччина) відкрита для: та експорту з Вірменії та імпорту до країни.

Радий оголосити, що залізниця Ахалкалакі-Карс, як і залізниця Азербайджану, відтепер відкрита для експорту з Вірменії та імпорту до Вірменії. Це велика подія в економічному житті нашої країни. Дякую партнерам із Туреччини та Грузії,

– пояснив прем'єр-міністр.

Він акцентував, що нині Вірменія може виходити на залізничне сполучення з Росією через Грузію та Азербайджан. А далі через Росію є сполучення з Казахстаном. І як кінець ланцюга – Китай.

За словами міністра, відтепер буде можливим сполучення навіть є Євросоюзом – через території Грузії та Туреччини. А незабаром у країні очікують відкриття сполучень:

Вірменія-Туреччина;

Вірменія-Азербайджан.

Ще пізніше планують відкрити сполучення Нахічевань – Вірменія-Іран.

Ми станемо свідками цих подій у найближчому майбутньому в результаті реалізації проєкту TRIPP,

– додав Нікол Пашинян.

До слова, TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, Маршрут Трампа заради міжнародного миру і процвітання) – ініціатива США, яка передбачає створення транспортно-логістичного коридору через Вірменію із залізничною, автомобільною та енергетичною інфраструктурою. За планом шлях має з'єднати Азербайджан, Нахічевань, Туреччину та Іран.

Що ще потрібно знати про відносини Вірменії та Росії

Раніше у росЗМІ ширилась заява Путіна, що Вірменію може чекати український сценарій. Так, президент Росії пригрозив Вірменії та громадянам, якщо ті продовжуватимуть ініціативи на вступ до ЄС.

Зокрема у Вірменії почали замислюватись над відстоюванням власних інтересів. А от Росія продовжує тиснути на країну навіть в інфополі. Наприклад, на саміті у Вірменії "Єдність і стабільність у Європі" був Володимир Зеленський. Там він акцентував, що міжнародна спільнота має вплинути на Росію та дипломатично працювати над врегулюванням війни в Україні.

Після цього Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна, назвав заяви Зеленського "абсолютно антиросійськими" і зокрема звернувся до влади Вірменії. Посадовець зазначив, що у Кремлі не розуміють, чому влада країни, де проходив саміт, не "збалансувала" висловлювання президента України.