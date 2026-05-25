Армения открыла железную дорогу между Грузией и Турцией

О том, с какой целью добавили новое транспортное сообщение, пишут "Новости-Армения".

Премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что железная дорога Ахалкалаки (Грузия) – Карс (Турция) открыта для: и экспорта из Армении и импорта в страну.

Рад объявить, что железная дорога Ахалкалаки-Карс, как и железная дорога Азербайджана, отныне открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны. Спасибо партнерам из Турции и Грузии,

– пояснил премьер-министр.

Он акцентировал, что сейчас Армения может выходить на железнодорожное сообщение с Россией через Грузию и Азербайджан. А дальше через Россию есть сообщение с Казахстаном. И как конец цепи – Китай.

По словам министра, отныне будет возможным сообщение даже с Евросоюзом – через территории Грузии и Турции. А вскоре в стране ожидают открытия сообщений:

Армения-Турция;

Армения-Азербайджан.

Еще позже планируют открыть сообщение Нахичевань – Армения-Иран.

Мы станем свидетелями этих событий в ближайшем будущем в результате реализации проекта TRIPP,

– добавил Никол Пашинян.

К слову, TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, Маршрут Трампа ради международного мира и процветания) – инициатива США, которая предусматривает создание транспортно-логистического коридора через Армению с железнодорожной, автомобильной и энергетической инфраструктурой. По плану путь должен соединить Азербайджан, Нахичевань, Турцию и Иран.

Что еще нужно знать об отношениях Армении и России

Ранее в росСМИ распространялось заявление Путина, что Армению может ждать украинский сценарий. Так, президент России пригрозил Армении и гражданам, если те будут продолжать инициативы на вступление в ЕС.

В частности в Армении начали задумываться над отстаиванием собственных интересов. А вот Россия продолжает давить на страну даже в инфополе. Например, на саммите в Армении "Единство и стабильность в Европе" был Владимир Зеленский. Там он акцентировал, что международное сообщество должно повлиять на Россию и дипломатично работать над урегулированием войны в Украине.

После этого Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, назвал заявления Зеленского "абсолютно антироссийскими" и в частности обратился к властям Армении. Чиновник отметил, что в Кремле не понимают, почему власти страны, где проходил саммит, не "сбалансировали" высказывания президента Украины.