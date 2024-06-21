Єврокомісар сказав, коли Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії

У травні ЄС погодив використання доходів від заморожених російських активів на користь України. Уже незабаром наша держава може отримати перший транш.

Про це заявив європейський комісар із питань торгівлі. Валдіс Домбровскіс розповів, коли саме може надійти перший транш.

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Коли надійде транш від заморожених російських активів

За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до 3 мільярдів євро, і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі 1,5 мільярда євро до літніх канікул,

– заявив Домбровскіс.

Також додав, що безпосередня увага буде зосереджена на використанні цих доходів для військової підтримки України.

"Ми працюємо на повну силу, щоб вже найближчим часом провести першу закупівлю", – наголосив єврокомісар.

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