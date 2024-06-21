Об этом заявил европейский комиссар по вопросам торговли. Валдис Домбровскис рассказал, когда именно может поступить первый транш.

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Когда поступит транш от замороженных российских активов

По нашим оценкам, в этом году благодаря нашим мерам будет доступно до 3 миллиардов евро, и мы ожидаем осуществить первый платеж в размере 1,5 миллиарда евро до летних каникул,

– заявил Домбровскис.

Также добавил, что непосредственное внимание будет сосредоточено на использовании этих доходов для военной поддержки Украины.

"Мы работаем в полную силу, чтобы уже в ближайшее время провести первую закупку", – подчеркнул еврокомиссар.

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Кстати, лидеры G7 готовы выделить нашему государству 50 миллиардов долларов из прибыли от российских активов. Финансирование будут направлять на военные, бюджетные нужды Украины, а также потребности в восстановлении.