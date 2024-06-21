Об этом заявил европейский комиссар по вопросам торговли. Валдис Домбровскис рассказал, когда именно может поступить первый транш.
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Когда поступит транш от замороженных российских активов
По нашим оценкам, в этом году благодаря нашим мерам будет доступно до 3 миллиардов евро, и мы ожидаем осуществить первый платеж в размере 1,5 миллиарда евро до летних каникул,
– заявил Домбровскис.
Также добавил, что непосредственное внимание будет сосредоточено на использовании этих доходов для военной поддержки Украины.
"Мы работаем в полную силу, чтобы уже в ближайшее время провести первую закупку", – подчеркнул еврокомиссар.
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