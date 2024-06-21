Про це заявив європейський комісар із питань торгівлі. Валдіс Домбровскіс розповів, коли саме може надійти перший транш.

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Коли надійде транш від заморожених російських активів

За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до 3 мільярдів євро, і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі 1,5 мільярда євро до літніх канікул,

– заявив Домбровскіс.

Також додав, що безпосередня увага буде зосереджена на використанні цих доходів для військової підтримки України.

"Ми працюємо на повну силу, щоб вже найближчим часом провести першу закупівлю", – наголосив єврокомісар.

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До речі, лідери G7 готові виділити нашій державі 50 мільярдів доларів з прибутку від російських активів. Фінансування скеровуватимуть на військові, бюджетні потреби України, а також потреби у відновленні.