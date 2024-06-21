Про це заявив європейський комісар із питань торгівлі. Валдіс Домбровскіс розповів, коли саме може надійти перший транш.
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Коли надійде транш від заморожених російських активів
За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до 3 мільярдів євро, і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі 1,5 мільярда євро до літніх канікул,
– заявив Домбровскіс.
Також додав, що безпосередня увага буде зосереджена на використанні цих доходів для військової підтримки України.
"Ми працюємо на повну силу, щоб вже найближчим часом провести першу закупівлю", – наголосив єврокомісар.
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