В Європі заблоковані сотні мільярдів доларів російського центробанку. Проте Євросоюз не може конфіскувати ці кошти на користь України.

Чому ЄС не конфіскує заморожені активи Росії?

Щодо заморожених російських активів ЄС дуже серйозно налаштований дотримуватися міжнародних правил. Про це заявив президент Франції Емануель Макрон, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

Ці активи центрального банку не можна конфіскувати навіть у такій ситуації. Це питання довіри, і дуже важливо, щоб наші країни поважали міжнародне право,

– зазначив Макрон.

Президент наголосив, що нехтування нормами міжнародного права може призвести до тотального хаосу, тому ЄС не може собі дозволити піти на це.

Ми будемо поважати міжнародне право. Ми передбачувані і не будемо робити неможливих речей із цими замороженими активами,

– додав Макрон.

При цьому він підкреслив, що Європа спрямовує всі доходи від заморожених російських активів на фінансування допомоги Україні.

Зауважимо, що Макрон вже не вперше відкидає можливість конфіскації заблокованих в Європі коштів Росії.

Втім, за інформацією Sky News, Макрон вважає, що ці кошти в майбутньому можуть використати для фонду реконструкції України згідно із домовленостями мирної угоди між Москвою та Києвом.

Важливо! Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у західних країнах було заморожено близько 300 мільярдів доларів активів російського Центробанку, розміщених за кордоном. Найбільша частина – приблизно 210 мільярдів євро – заблокована в Європейському Союзі, зокрема 194 мільярди євро у міжнародному депозитарії Euroclear у Бельгії. Також частина коштів зберігається у депозитарії Clearstream у Франції.

Використання заморожених активів Росії: яка позиція країн?