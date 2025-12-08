Не лише Бельгія проти: Франція тримає в таємниці заморожені мільярди Росії

Єврокомісія наполегливо шукає способи використати заморожені активи Росії для надання "репараційного кредиту" Україні. Проти виступає Бельгія, де знаходиться їх основна сума, але гроші містяться також у Франції.

Чому Франція захищає активи Росії?

У Франції заблоковані близько 18 мільярдів євро російських активів, які в основному зосереджені у приватних фінансових установах, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Через необхідність знайти фінансовий ресурс для України якомога швидше, ЄС тисне на Париж щодо активів Москви. Проте Франція вже більш як 2 роки не розкриває назви банків, де заморожені кошти Кремля.

Країна також не розкриває жодних подробиць про те, як використовуються нараховані відсотки з російських активів, аргументуючи це конфіденційністю клієнтів.

У європейських столицях, однак, росте роздратування таким ставленням Парижа. Особливо зараз, коли Єврокомісія намагається реалізувати ініціативу "репараційного кредиту" для України на основі коштів російського Центробанку.

Основна сума цих активів зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear – 185 мільярдів євро. Бельгія змушена була розкрити суму.

Натомість Франція не йде на поступки і не вказує точне місце зберігання російських коштів, хоча відомо, що вона тримає другу за величиною суму у Євросоюзі.

Операції комерційних банків з центральними банками та іноземними резервами є, мабуть, найменш прозорим сегментом світового фінансового ринку. Ніхто не хоче розкривати світу, куди вони вкладають свої гроші,

– прокоментував ситуацію співробітник аналітичного центру Bruegel Ніколя Верон.

Варто знати! Французькі чиновники проти використання мільярдів Росії, які заблоковані у приватних банках, пояснюючи це нібито іншими договірними зобов'язаннями, ніж у Euroclear.

Чи підтримує Франція "репараційний кредит"?

При цьому Франція загалом підтримує ідею надання "репараційного кредиту" Україні. Президент країни Еммануель Макрон на нещодавній пресконференції з українським президентом Володимиром зеленським заявив, що роботу над рішенням щодо заморожених активів Росії планують завершити протягом найближчих тижнів.

Що стосується заморожених російських активів, я від самого початку говорив, що ми знайдемо такий технічний варіант, який дасть змогу відповісти на всі законні питання, що виникають... Мета полягає в тому, щоб фіналізувати це до наступної Європейської ради, тобто до Різдва,

– зазначив Макрон.

Разом з тим він додав, що потрібно "забезпечити надійний захист" у контексті заморожених активів Росії, а саме зберегти контроль над коштами та дотриматися міжнародних правових норм.

