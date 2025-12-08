Не лише Бельгія проти: Франція тримає в таємниці заморожені мільярди Росії
- У Франції заморожено близько 18 мільярдів євро російських активів, переважно у приватних фінансових установах, але країна не розкриває, де вони зберігаються.
- Франція підтримує ідею "репараційного кредиту" Україні, але не погоджується розкрити деталі про російські активи через конфіденційність клієнтів.
Єврокомісія наполегливо шукає способи використати заморожені активи Росії для надання "репараційного кредиту" Україні. Проти виступає Бельгія, де знаходиться їх основна сума, але гроші містяться також у Франції.
Чому Франція захищає активи Росії?
У Франції заблоковані близько 18 мільярдів євро російських активів, які в основному зосереджені у приватних фінансових установах, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Через необхідність знайти фінансовий ресурс для України якомога швидше, ЄС тисне на Париж щодо активів Москви. Проте Франція вже більш як 2 роки не розкриває назви банків, де заморожені кошти Кремля.
Країна також не розкриває жодних подробиць про те, як використовуються нараховані відсотки з російських активів, аргументуючи це конфіденційністю клієнтів.
У європейських столицях, однак, росте роздратування таким ставленням Парижа. Особливо зараз, коли Єврокомісія намагається реалізувати ініціативу "репараційного кредиту" для України на основі коштів російського Центробанку.
- Основна сума цих активів зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear – 185 мільярдів євро. Бельгія змушена була розкрити суму.
- Натомість Франція не йде на поступки і не вказує точне місце зберігання російських коштів, хоча відомо, що вона тримає другу за величиною суму у Євросоюзі.
Операції комерційних банків з центральними банками та іноземними резервами є, мабуть, найменш прозорим сегментом світового фінансового ринку. Ніхто не хоче розкривати світу, куди вони вкладають свої гроші,
– прокоментував ситуацію співробітник аналітичного центру Bruegel Ніколя Верон.
Варто знати! Французькі чиновники проти використання мільярдів Росії, які заблоковані у приватних банках, пояснюючи це нібито іншими договірними зобов'язаннями, ніж у Euroclear.
Чи підтримує Франція "репараційний кредит"?
При цьому Франція загалом підтримує ідею надання "репараційного кредиту" Україні. Президент країни Еммануель Макрон на нещодавній пресконференції з українським президентом Володимиром зеленським заявив, що роботу над рішенням щодо заморожених активів Росії планують завершити протягом найближчих тижнів.
Що стосується заморожених російських активів, я від самого початку говорив, що ми знайдемо такий технічний варіант, який дасть змогу відповісти на всі законні питання, що виникають... Мета полягає в тому, щоб фіналізувати це до наступної Європейської ради, тобто до Різдва,
– зазначив Макрон.
Разом з тим він додав, що потрібно "забезпечити надійний захист" у контексті заморожених активів Росії, а саме зберегти контроль над коштами та дотриматися міжнародних правових норм.
Що Єврокомісія планує щодо активів?
Наразі Єврокомісія розглядає кардинальні кроки для врегулювання "репараційного кредиту" Україні. Президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала ухвалювати рішення про використання заморожених російських активів більшістю голосів країн ЄС, а не одноголосно.
Такий крок дозволяє обійти можливе вето окремих лідерів, але водночас порушує давній принцип одностайності ЄС у зовнішній політиці, який діє ще з часу Римського договору 1957 року. Цей крок демонструє нагальну потребу швидко ухвалити рішення щодо російських активів.
Пропозиція комісії вже спричинила розкол серед юристів ЄС і, найімовірніше, призведе до судових позовів. Вони говорять, що рішення, швидше за все, оскаржать у судах, і є ймовірність, що позови виграють. Попри це, альтернативних шляхів майже не залишилося.