Конфіскація 300 мільярдів євро: Уряд провів нараду щодо заморожених російських активів

Відбувалася нарада з питання конфіскації заморожених російських активів. У ній взяли участь представники Мінюсту, МЗС, Мінфіну, Мінекономіки та НБУ.

Для чого Україні конфіскація російських активів

Конфіскація російських активів має стати активним джерелом підтримки України та фінансування її відновлення. Денис Шмигаль зазначив, що відновлення України буде коштувати щонайменше 486 мільярдів доларів.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Наша ціль та позиція однозначна – доступ до всіх цих активів. Посилюємо нашу юридичну позицію та готуємо необхідні правові механізми. Маємо чіткий план дій та перші результати.

Премʼєр-міністр також зазначив, що у країнах-партнерах заморожено близько 300 мільярдів євро російських суверенних активів. Уряд також обговорив плани роботи з G7, ЄС та Бельгією. Нині більшість партнерів підтримують використання заморожених російських активів.

Які плани уряду щодо конфіскації активів

Денис Шмигаль також повідомив, що план мінімум України – почати використання доходів від заморожених активів. Він наголосив, що конфіскація активів є покаранням агресора за вчинені злочини.

Є повна готовність до використання доходів, отриманих від заморожених російських активів на користь України. Але це лише перший крок, – сказав премʼєр-міністр.

Щобільше, як зазначив премʼєр-міністр, потрібно також узгодити політичне бажання конфіскувати російські активи із юридичними можливостями міжнародного та національного законодавства українських партнерів.

Що відомо про використання російських активів