У Європі тривають активні дискусії щодо надання Україні 140 мільярдів євро із заморожених російських активів. Президент Франції Емануель Макрон висловив свою позицію щодо "репараційної позики".

Що Макрон думає про "репараційний кредит"?

Французький президент наголосив на важливості дотримання міжнародного права у питання використання російських коштів. Про це Макрон заявив перед зустріччю послів ЄС у Копенгагені, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Макрон додав, що поділяє позицію прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера. Той раніше критично висловився щодо пропозиції Єврокомісії надати Києву російські активи у вигляді позики.

Коли активи заморожені, необхідно поважати міжнародне право. Саме на цьому наголосив і бельгійський прем’єр,

– зазначив президент Франції.

Варто знати! Зауважимо, що Макрон не вперше виступає проти використання заблокованих у ЄС грошей російського Центробанку. Французький лідер упевнений, що це порушить довіру до Європи.

Як у Бельгії ставляться до "репараційної позики"?

Нагадаємо, що бельгійський прем'єр де Вевер раніше виступив проти ідеї передати Україні кошти Росії, які знаходяться у депозитарії Euroclear, у вигляді "репараційног окредиту". За даними Euractiv, у Бельгії побоюються можливих юридичних ризиків з боку Москви.

Забрати гроші Путіна і залишити ризики (Бельгії – 24 Канал)? Цього не буде, хочу чітко сказати,

– заявив Барт де Вевер.

Втім, прем'єр зауважив, що готовий розглянути альтернативні способи використання цих коштів і відкритий до обговорення.

Важливо! Щоб отримати підтримку Бельгії, Єврокомісія хоче пропонує замінити російські активи, які зберігаються у Euroclear, на боргові зобов’язання інших країн ЄС.

"Репараційний кредит" для України: що відомо?