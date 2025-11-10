Українці зможуть заробляти на генераторах: кому вдасться отримати тисячі гривень

Українці зможуть заробляти на своїх генераторах. Проєкт Генератор зв'язку запустило Міністерство цифрової трансформації України.

Як заробити на генераторах в Україні?

Аби стати учасником або учасницею, генератор повинен мати потужність не менше ніж 7,2 кіловата, пише 24 Канал з посиланням на відомство.

Читайте також Атака на підстанції АЕС та зупинки ТЕС: чим загрожує останній обстріл енергетики України

Об’єднуємо власників генераторів, які можуть надати підтримку для збереження зв’язку там, де це необхідно,

– йдеться у повідомленні.

Проєкт створений, щоб під час відключень світла українці:

залишалися на зв’язку з рідними; могли викликати швидку; мали змогу користуватися критично важливими сервісами.

Зауважте! Наголошується, що світло може зникати, але зв’язок має залишатися завжди. Тому кожен підключений генератор – це реальна допомога нашим громадянам.

Скільки можна заробити?

Якщо у вас є генератор не менше ніж 7,2 кіловата – він може стати частиною великої мережі підтримки під час блекаутів,

– пояснили у відомстві.

Слід також додати, що якщо людина надає генератор в оренду, то заправляєте та обслуговує його самостійно.

110 – 140 гривень на годину – це приблизна сума компенсації за надання генератора, яка залежить від спожитих кіловатів.

1320 – 1720 гривень – орієнтовно можна отримати за 12 годин.

Важливо! Зокрема сума залежить від кількості спожитих кіловатів та системи оподаткування.

Як приєднати до проєкту?

Приєднатися до проєкту можуть фізичні, юридичні особи та деякі люди, що мають ФОП. Умови для кожної категорії є різними.

Фізичні особи мають дотримуватися таких критеріїв:

Потрібно укласти договір з оператором. Вони обслуговують і заправляють генератор самостійно. Податки сплачує оператор мобільного зв’язку.

Якщо говорити про ФОП (на загальній системі або 3 групи), то вони повинні:

Укласти договір з оператором. Обслуговувати та заправляти генератор самостійно. Мати у наявності один з таких КВЕДів: 33.14, 43.21, 77.39.

Зверніть увагу! Такі саме умови мають юридичні особи.

Нагадаємо, що наразі Росія змінила тактику ударів. Наразі російська армія намагається завдавати ударів одночасно як по об'єктах генерації, так і по мережах систем передачі та систем розподілу електричної енергії. Про це повідомив заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

8 листопада ворог завдав масованого удару балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати.

Українців закликають за можливості обмежити користування побутовими електроприладами, насамперед у пікові години – з 8 до 11 ранку та з 16 до 20 ввечері.

Що відомо про ціни на генератори?