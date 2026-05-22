Вже не 21 600 гривень: яку зарплату треба буде мати українцям для бронювання від мобілізації

Кабмін ухвалив нові критерії бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств. Зміни стосуються зарплатного порогу, обліку сумісників і перегляду статусу компаній.

Деталі про зміни для бронювання, які планують впровадити розповіли в Мінекономіки.

Який новий зарплатний поріг планують встановити для бронювання?

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка змінює підхід до бронювання військовозобов'язаних працівників на критично важливих підприємствах.

Однією з ключових змін є підвищення вимог до середньої зарплати працівників. Вона має становити близько 26 тисяч гривень. Для підприємств, що працюють на прифронтових територіях, цей показник залишили без змін – 21 600 гривень.

Також змінюється підхід до працівників-сумісників. Відтепер тих, хто вже має відстрочку, враховуватимуть у бронюванні лише за основним місцем роботи. Це правило почне діяти в середині червня.

Окрім цього, центральні та регіональні органи влади мають протягом місяця оновити критерії визначення критично важливих підприємств і погодити їх із Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Під час оцінки враховуватимуть значення підприємства для виконання державних потреб, надання важливих послуг, виробництва необхідної продукції, роботи інфраструктури, забезпечення робочих місць і стабільності громад.

Протягом трьох місяців планують перевірити статус усіх підприємств, які вже визнані критично важливими. На час перехідного періоду чинний статус критичності та бронювання працівників для таких підприємств залишатимуться дійсними.

Нагадаємо, що в Україні дії тимчасове бронювання працівників. Пільгове бронювання поширюватиметься лише на військовозобов'язаних, які мають проблеми із військовим обліком. Підприємства можуть забронювати таких працівників строком на 45 днів, аби ті розв'язали проблеми зі своїми даними.

Важливо, що це стосується лише новоприйнятих співробітників і не поширюється на тих, хто вже працює з порушеннями військового обліку. Бронювання буде доступне для людей без належно оформлених військово-облікових документів, з неоновленими даними, адміністративними порушеннями військового обліку або позначкою “розшук” у реєстрах.

Варто зазначити, що бронювання працівників оформлюється через критично важливі підприємства та ініціюється роботодавцем. Водночас відстрочка від мобілізації залежить від особистих обставин військовозобов'язаного і надається після самостійного подання необхідних документів.