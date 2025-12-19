Зарплати військових: скільки мають УБД і хто отримує до 100 тисяч зверху
- Грошове забезпечення для військових включає мінімальну зарплату від 20 100 до 30 280 гривень, залежно від звання.
- Додаткові виплати включають 100 000 гривень за участь у бойових діях та інші суми залежно від умов служби.
Зарплата учасника бойових дій залежить від багатьох факторів, таких як посада, звання, тривалість служби. Також є надбавки до зарплати – так звані "бойові" виплати і винагорода за знищену техніку ворога.
Яка зарплата в УБД?
Зарплата військового – це грошове забезпечення, яке має багато складників, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони.
Грошове забезпечення включає:
- Основну частину, тобто посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років.
- Надбавки за службу та бойові завдання з урахуванням рівня відповідальності та ризиків.
- Одноразові виплати та компенсації, як матеріальну допомогу, допомогу на оздоровлення та спеціальні виплати.
Мінімальний розмір грошового забезпечення у ЗСУ наразі становить 20 100 гривень. Сума може збільшитися наступним чином:
- для рядового складу – 24 224 гривні;
- для сержантського та старшинського складу – 27 252 гривні;
- для офіцерського складу – 30 280 гривень.
Які є доплати?
Розмір доплат військовим залежить від умов служби. Станом на сьогодні встановлені такі надбавки:
- 100 000 гривень – за участь у бойових діях або перебування у полоні (за умови підтвердження від ворожої сторони);
- 50 000 гривень отримають командири та ті, хто координує підрозділи, за підвищену відповідальність.
- 70 000 гривень – за виконання спеціальних завдань на лінії зіткнення;
- 30 000 гривень – за виконання завдань поза зоною бойових дій.
Що відомо про зарплати в Україні?
Зарплати працівників кафе і ресторанів в Україні зросли, зокрема кількість платників з зарплатою понад 16 тисяч гривень збільшилася на 952%. Сплата ПДФО за діяльність ресторанів зросла на 60,4%.
Середня зарплата в Києві у жовтні становила 40 738 гривень, що значно перевищує середній показник по Україні – 26 913 гривень. Найвищі зарплати в Києві отримують працівники інформаційних технологій (76 908 гривень), добувної промисловості (68 510 гривень) та фінансової діяльності (60 980 гривень).
У 2026 році мінімальна зарплата в Україні складе 8 647 гривень. Середня зарплата на 2026 рік закладена у розмірі 30 032 гривні, що на 4 146 гривень більше, ніж у 2025.