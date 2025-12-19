Зарплати військових: скільки мають УБД і хто отримує до 100 тисяч зверху

Зарплата учасника бойових дій залежить від багатьох факторів, таких як посада, звання, тривалість служби. Також є надбавки до зарплати – так звані "бойові" виплати і винагорода за знищену техніку ворога.

Яка зарплата в УБД?

Зарплата військового – це грошове забезпечення, яке має багато складників, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Грошове забезпечення включає:

Основну частину, тобто посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років. Надбавки за службу та бойові завдання з урахуванням рівня відповідальності та ризиків. Одноразові виплати та компенсації, як матеріальну допомогу, допомогу на оздоровлення та спеціальні виплати.

Мінімальний розмір грошового забезпечення у ЗСУ наразі становить 20 100 гривень. Сума може збільшитися наступним чином:

для рядового складу – 24 224 гривні;

для сержантського та старшинського складу – 27 252 гривні;

для офіцерського складу – 30 280 гривень.

Які є доплати?

Розмір доплат військовим залежить від умов служби. Станом на сьогодні встановлені такі надбавки:

100 000 гривень – за участь у бойових діях або перебування у полоні (за умови підтвердження від ворожої сторони);

50 000 гривень отримають командири та ті, хто координує підрозділи, за підвищену відповідальність.

70 000 гривень – за виконання спеціальних завдань на лінії зіткнення;

30 000 гривень – за виконання завдань поза зоною бойових дій.

