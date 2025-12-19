Укр Рус
Економіка Соцвиплати Зарплати військових: скільки мають УБД і хто отримує до 100 тисяч зверху
19 грудня, 20:05
3

Зарплати військових: скільки мають УБД і хто отримує до 100 тисяч зверху

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Грошове забезпечення для військових включає мінімальну зарплату від 20 100 до 30 280 гривень, залежно від звання.
  • Додаткові виплати включають 100 000 гривень за участь у бойових діях та інші суми залежно від умов служби.

Зарплата учасника бойових дій залежить від багатьох факторів, таких як посада, звання, тривалість служби. Також є надбавки до зарплати – так звані "бойові" виплати і винагорода за знищену техніку ворога.

Яка зарплата в УБД?

Зарплата військового – це грошове забезпечення, яке має багато складників, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Дивіться також Мінімалка зросте, а грошей більше не стане: чого чекати у 2026 році 

Грошове забезпечення включає:

  1. Основну частину, тобто посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років.
  2. Надбавки за службу та бойові завдання з урахуванням рівня відповідальності та ризиків.
  3. Одноразові виплати та компенсації, як матеріальну допомогу, допомогу на оздоровлення та спеціальні виплати.

Мінімальний розмір грошового забезпечення у ЗСУ наразі становить 20 100 гривень. Сума може збільшитися наступним чином:

  • для рядового складу – 24 224 гривні;
  • для сержантського та старшинського складу – 27 252 гривні;
  • для офіцерського складу – 30 280 гривень.

Які є доплати?

Розмір доплат військовим залежить від умов служби. Станом на сьогодні встановлені такі надбавки:

  • 100 000 гривень – за участь у бойових діях або перебування у полоні (за умови підтвердження від ворожої сторони);
  • 50 000 гривень отримають командири та ті, хто координує підрозділи, за підвищену відповідальність.
  • 70 000 гривень – за виконання спеціальних завдань на лінії зіткнення;
  • 30 000 гривень – за виконання завдань поза зоною бойових дій.

Що відомо про зарплати в Україні?

  • Зарплати працівників кафе і ресторанів в Україні зросли, зокрема кількість платників з зарплатою понад 16 тисяч гривень збільшилася на 952%. Сплата ПДФО за діяльність ресторанів зросла на 60,4%.

  • Середня зарплата в Києві у жовтні становила 40 738 гривень, що значно перевищує середній показник по Україні – 26 913 гривень. Найвищі зарплати в Києві отримують працівники інформаційних технологій (76 908 гривень), добувної промисловості (68 510 гривень) та фінансової діяльності (60 980 гривень).

  • У 2026 році мінімальна зарплата в Україні складе 8 647 гривень. Середня зарплата на 2026 рік закладена у розмірі 30 032 гривні, що на 4 146 гривень більше, ніж у 2025.