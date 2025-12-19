Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Зарплати військових: скільки мають УБД і хто може отримати до 100 тисяч зверху
19 декабря, 20:05
Зарплаты военных: сколько имеют УБД и кто получает до 100 тысяч сверху

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Денежное обеспечение для военных включает минимальную зарплату от 20 100 до 30 280 гривен, в зависимости от звания.
  • Дополнительные выплаты включают 100 000 гривен за участие в боевых действиях и другие суммы в зависимости от условий службы.

Зарплата участника боевых действий зависит от многих факторов, таких как должность, звание, продолжительность службы. Также есть надбавки к зарплате так называемые "боевые" выплаты и вознаграждение за уничтоженную технику врага.

Какая зарплата у УБД?

Зарплата военного – это денежное обеспечение, которое имеет много составляющих, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Денежное обеспечение включает:

  1. Основную часть, то есть должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет.
  2. Надбавки за службу и боевые задачи с учетом уровня ответственности и рисков.
  3. Единовременные выплаты и компенсации, как материальную помощь, помощь на оздоровление и специальные выплаты.

Минимальный размер денежного обеспечения в ВСУ сейчас составляет 20 100 гривен. Сумма может увеличиться следующим образом:

  • для рядового состава – 24 224 гривны;
  • для сержантского и старшинского состава – 27 252 гривны;
  • для офицерского состава – 30 280 гривен.

Какие есть доплаты?

Размер доплат военным зависит от условий службы. На сегодня установлены следующие надбавки:

  • 100 000 гривен – за участие в боевых действиях или пребывание в плену (при условии подтверждения от вражеской стороны);
  • 50 000 гривен получат командиры и те, кто координирует подразделения, за повышенную ответственность.
  • 70 000 гривен – за выполнение специальных задач на линии соприкосновения;
  • 30 000 гривен – за выполнение задач вне зоны боевых действий.

Что известно о зарплатах в Украине?

  • Зарплаты работников кафе и ресторанов в Украине выросли, в частности количество плательщиков с зарплатой более 16 тысяч гривен увеличилось на 952%. Уплата НДФЛ за деятельность ресторанов выросла на 60,4%.

  • Средняя зарплата в Киеве в октябре составила 40 738 гривен, что значительно превышает средний показатель по Украине – 26 913 гривен. Самые высокие зарплаты в Киеве получают работники информационных технологий (76 908 гривен), добывающей промышленности (68 510 гривен) и финансовой деятельности (60 980 гривен).

  • В 2026 году минимальная зарплата в Украине составит 8 647 гривен. Средняя зарплата на 2026 год заложена в размере 30 032 гривны, что на 4 146 гривен больше, чем в 2025.