Зарплаты военных: сколько имеют УБД и кто получает до 100 тысяч сверху

Зарплата участника боевых действий зависит от многих факторов, таких как должность, звание, продолжительность службы. Также есть надбавки к зарплате так называемые "боевые" выплаты и вознаграждение за уничтоженную технику врага.

Какая зарплата у УБД?

Зарплата военного – это денежное обеспечение, которое имеет много составляющих, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Денежное обеспечение включает:

Основную часть, то есть должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет. Надбавки за службу и боевые задачи с учетом уровня ответственности и рисков. Единовременные выплаты и компенсации, как материальную помощь, помощь на оздоровление и специальные выплаты.

Минимальный размер денежного обеспечения в ВСУ сейчас составляет 20 100 гривен. Сумма может увеличиться следующим образом:

для рядового состава – 24 224 гривны;

для сержантского и старшинского состава – 27 252 гривны;

для офицерского состава – 30 280 гривен.

Какие есть доплаты?

Размер доплат военным зависит от условий службы. На сегодня установлены следующие надбавки:

100 000 гривен – за участие в боевых действиях или пребывание в плену (при условии подтверждения от вражеской стороны);

50 000 гривен получат командиры и те, кто координирует подразделения, за повышенную ответственность.

70 000 гривен – за выполнение специальных задач на линии соприкосновения;

30 000 гривен – за выполнение задач вне зоны боевых действий.

