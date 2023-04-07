Мінімальну зарплату хочуть підвищити: чи зросте вона у квітні

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує підняти мінімальну зарплату у декілька етапів: перший – у квітні. Все через те, що розмір мінімалки в Україні зараз нижчий, ніж повинен бути.

Нагадуємо, що мінімальна заробітна плата за законом встановлюється у розмірі не нижче прожиткового розміру для працездатних осіб. До прикладу, мінімалка у 2023 році становить 6 700 гривень, а прожитковий мінімум – близько 7 500 гривень.

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На скільки можуть підвищити зарплату

Відомо, що цьогоріч прожитковий мінімум для працездатних осіб хочуть підвищити до майже 9 тисяч гривень. Що стосується мінімальної зарплати, то за даними бюджету України не передбачається жодних змін.

Через це автори законопроєкту про підвищення пропонують змінити мінімалку у три етапи: у квітні, липні та жовтні.

з 1 квітня підвищити зарплату на 7 370 гривень;

з 1 липня — на 8 107 гривень;

з 1 жовтня — на 8 918 гривень.

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Законопроєкт лише зареєстрований, але його ще не прийняли.

Як розповіла 24 Каналу експертка Олена Куцоконь, на цей час найприбутковішими в Україні є професії у сфері ІТ, фарма та агро.

Спеціалісти у цих галузях можуть отримати

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А найбільш високооплачуваними професіями за 2022–2023 роки стали: