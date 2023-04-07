Напомним, что минимальная заработная плата по закону устанавливается в размере не ниже прожиточного размера для трудоспособных лиц. К примеру, минималка в 2023 году составляет 6 700 гривен, а прожиточный минимум – около 7 500 гривен.

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На сколько могут повысить зарплату

Известно, что в этом году прожиточный минимум для трудоспособных лиц хотят повысить почти до 9 тысяч гривен. Что касается минимальной зарплаты, то, по данным бюджета Украины, не предусматривается никаких изменений.

Поэтому авторы законопроекта о повышении предлагают изменить минималку в три этапа: в апреле, июле и октябре.

с 1 апреля повысить зарплату на 7370 гривен;

с 1 июля – на 8 107 гривен;

с 1 октября – на 8 918 гривен.

Важно! Законопроект только зарегистрирован, но его еще не приняли.

Кто в Украине получает самые высокие зарплаты во время войны

Как рассказала 24 Каналу эксперт Елена Куцоконь, в настоящее время наиболее прибыльными в Украине являются профессии в сфере ІТ, фарма и агро.

Специалисты в этих отраслях могут получить от 35 тысяч до 60 тысяч гривен ежемесячно.

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А самыми высокооплачиваемыми профессиями за 2022–2023 годы стали: