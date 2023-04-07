Нагадуємо, що мінімальна заробітна плата за законом встановлюється у розмірі не нижче прожиткового розміру для працездатних осіб. До прикладу, мінімалка у 2023 році становить 6 700 гривень, а прожитковий мінімум – близько 7 500 гривень.
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На скільки можуть підвищити зарплату
Відомо, що цьогоріч прожитковий мінімум для працездатних осіб хочуть підвищити до майже 9 тисяч гривень. Що стосується мінімальної зарплати, то за даними бюджету України не передбачається жодних змін.
Через це автори законопроєкту про підвищення пропонують змінити мінімалку у три етапи: у квітні, липні та жовтні.
- з 1 квітня підвищити зарплату на 7 370 гривень;
- з 1 липня — на 8 107 гривень;
- з 1 жовтня — на 8 918 гривень.
Хто в Україні отримує найвищі зарплати під час війни
Як розповіла 24 Каналу експертка Олена Куцоконь, на цей час найприбутковішими в Україні є професії у сфері ІТ, фарма та агро.
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А найбільш високооплачуваними професіями за 2022–2023 роки стали:
- ІТ-розробники – 100 000 гривень,
- Юристи-міжнародники – 70 000 гривень,
- Керівник відділу продажів в агро секторі – 100 000 гривень,
- Головний бухгалтер – 90 000 гривень,
- Менеджер з розвитку бізнесу – 80 000 гривень,
- Керівники вищої ланки (операційний директор, фінансовий директор) – 150 000 гривень,
- Лікарі стоматологи – 75 000 гривень,
- Представники інженерії – 75 000 гривень,
- Продакт менеджер у фармацевтиці – 80 000 гривень.