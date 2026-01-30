Від штрафів до кримінальної відповідальності: що чекає роботодавця за затримку зарплати
- В Україні роботодавці можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності за затримку виплати зарплати.
- Але під час війни санкцій можна уникнути, дотримуючись приписів Держпраці.
В Україні порушення термінів виплати заробітної плати працівникам загрожує роботодавцю відповідальністю. Вона може бути адміністративною, тобто у вигляді штрафу, а в деяких випадках – навіть кримінальною.
Яка відповідальність за затримку зарплати?
Однак під час війни штрафів та інших санкцій можна уникнути, якщо дотримуватися приписів Держпраці, передає 24 Канал з посиланням на "Дебет-Кредит".
Наразі в Україні існує кілька видів від повільності за затримку зарплати:
- дисциплінарна,
- матеріальна,
- адміністративна,
- фінансова,
- кримінальна.
Зокрема, стаття 263 Кодексу законів про працю передбачає, що юридичні особи та ФОПи можуть бути оштрафовані у разі порушення встановлених термінів виплати зарплати працівникам.
Затримка виплат більш як на місяць або виплата їх не в повному обсязі карається штрафом у розмірі трьох мінімальних зарплат.
Яка адміністративна відповідальність?
За порушення встановлених термінів виплати зарплати на роботодавця очікує штраф від 30 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 1700 гривень (неоподатковуваний мінімум – 17 гривень).
Втім, штрафи зростуть, якщо роботодавець знову затримуватиме зарплати протягом року і тим самим порушуватиме права:
- неповнолітнього;
- вагітної жінки;
- одинокої матері, батька чи особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.
У такому випадку розмір штрафу становитиме від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 1 700 до 5 100 гривень).
Яка кримінальна відповідальність?
Якщо роботодавець умисно та безпідставно не виплачує працівникові заробітну плату більш як за місяць, його чекає кримінальна відповідальність, пише 7eminar.
Вона проявляється у таких формах:
- штраф від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів;
- виправні роботи терміном до 2 років;
- або випробувальний термін на 2 роки та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.
Ще більше покарання загрожує тим роботодавцям, які не виплатили вчасно заробітну плату через нецільове використання коштів, які були призначені для неї. Їх очікують:
- штраф від 1 тисячі до 1 500 неоподатковуваних мінімумів;
- обмеження волі до 3 років;
- або позбавлення волі на 5 років за позбавленням права займатися певною діяльністю чи обіймати посади до 3 років.
Проте роботодавця можуть звільнити від кримінальної відповідальності, якщо він виплатить зарплату працівникам до моменту його притягнення.
Коли звільняють від відповідальності?
Під час війни роботодавця можуть звільнити від відповідальності за затримку виплати зарплати. Однак він має довести, що порушив законодавство:
- через ведення бойових дій;
- через інші обставин непереборної сили.
Водночас звільнення від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не означає, що роботодавець може взагалі не платити працівникам зарплату.
Важливо! Якщо заробітну плату неможливо виплатити вчасно через бойові дії, термін виплат може бути відкладений до моменту відновлення діяльності підприємства.
Що ще треба знати про зарплати?
З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні підвищилася до 8 647 гривень, відповідно до закону про Державний бюджет на цей рік. Якщо рахувати погодинно, мінімальна ставка зросла з 48 до 52 гривень за годину.
Водночас у 2026 році передбачена індексація зарплат для працівників, проте нарахована у 2025 році індексація не переноситься й обнуляється. У 2026 році за базовий місяць береться січень, а індекс споживчих цін розраховують з лютого за наростаючим підсумком. Підвищення зарплат за індексацією відбувається з місяця, наступного після підвищення окладів працівників.