Від штрафів до кримінальної відповідальності: що чекає роботодавця за затримку зарплати

В Україні порушення термінів виплати заробітної плати працівникам загрожує роботодавцю відповідальністю. Вона може бути адміністративною, тобто у вигляді штрафу, а в деяких випадках – навіть кримінальною.

Яка відповідальність за затримку зарплати?

Однак під час війни штрафів та інших санкцій можна уникнути, якщо дотримуватися приписів Держпраці, передає 24 Канал з посиланням на "Дебет-Кредит".

Наразі в Україні існує кілька видів від повільності за затримку зарплати:

дисциплінарна,

матеріальна,

адміністративна,

фінансова,

кримінальна. Зокрема, стаття 263 Кодексу законів про працю передбачає, що юридичні особи та ФОПи можуть бути оштрафовані у разі порушення встановлених термінів виплати зарплати працівникам.

Затримка виплат більш як на місяць або виплата їх не в повному обсязі карається штрафом у розмірі трьох мінімальних зарплат.

Яка адміністративна відповідальність?