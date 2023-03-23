Військовим і поліцейським в тилу можуть повернути 30 тисяч доплати

В Україні мають намір повернути додаткову грошову винагороду військовим у розмірі 30 тисяч. Хоча ще на початку 2023 року порядок нарахування цих виплат змінили.

Доплати можуть повернути

Найближчим часом усім військовослужбовцям можуть повернути 30 тисяч доплати до зарплати, яку на початку 2023 року скасували. Даний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

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Крім того, автор законопроєкту пропонує повернути доплати не тільки військовим, але й поліцейським та рятувальникам, які несуть службу в тилу.

Основним завданням цього законопроєкту є забезпечення високої мотивації та належного рівня оплати праці осіб, які виконують обов’язок щодо захисту Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України,

– пояснюють у записці до законопроєкту.

Нагадаємо, що 30 тисяч гривень доплат залишили тільки тим військовим, які виконують бойові завдання. Відтак мінімальна зарплата у ЗСУ становить 20 100 гривень, замість 13 тисяч гривень. Але таке підвищення не може компенсувати втрати 30-тисячної доплати. Крім того, в армії негативно сприйняли зниження виплат, адже це підриває довіру військових до влади.

Чому скасували виплати

У Міноборони пояснюють, що зміни ввели для того, щоб досягнути справедливості. На другому місці тільки питання заощадження, додає міністр оборони Резніков.

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Як розповідає 24 Каналу юрист Олександр Золотухін у справедливості такого розподілу винагород є певний нюанс.

Олександр Золотухін Юрист, член Національної асоціації адвокатів України Виплати у розмірі 50 тисяч гривень надаються не лише у випадку виконання бойових завдань, а можуть також бути закріплені за певним управлінням. Тобто, військовий може, наприклад, проходити службу у Києві, але при цьому отримувати додаткову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. У цей момент інші військові можуть бути значно ближче до фронту і при цьому отримувати лише базову зарплатню.

Що стосується виплат в 30 тисяч гривень, то вони надаються тим бійцям, які проходять службу на територіях, включених до районів ведення бойових дій, які щомісяця визначає Головнокомандувач. Тобто, ті військові, які живуть в польових умовах, але не на територіях, що офіційно є зонами бойових дій, не отримують винагороди.