50 тисяч і вище: як зросли зарплати у 2025 році і де українці отримують найбільше
- Найвищі зарплати в Україні у 2025 році отримують військові (70 550 грн), фасадники (52 500 грн) та штукатури, далекобійники і брокери в сфері нерухомості (50 000 грн).
- Найбільший стрибок зарплат у 2025 році відбулося в категорії "Робота за кордоном" (+357%) та для брокерів (+100%), із значним приростом в роздрібній торгівлі та готельно-ресторанному бізнесі.
Заробітні плати в Україні на деяких посадах помітно зросли протягом 2025 року. Які вакансії на кінець року стали найбільш високооплачуваними, розкажемо далі.
Які вакансії найбільш високооплачувані?
Наразі, як і на початку року, українці найбільше заробляють на службі у Силах оборони, а також у сфері будівництва та СТО, передає 24 Канал з посиланням на дослідження OLX Робота.
За даними дослідження, у листопаді 2025 найвища медіанна заробітна плата на військових посадах була зафіксована у розмірі 70 550 гривень.
Це стосувалося категорії оголошень щодо військової служби:
- за контрактом;
- на посаді оператора БПЛА;
- на вакансії зв'язківців;
- а службу механіка, стрільця тощо.
Друге місце у рейтингу найбільш високооплачуваних професій займають фасадники із рівнем зарплати у 52 500 гривень.
Медіанна зарплата у 50 000 гривень зафіксована у таких вакансіях:
- штукатур;
- далекобійник;
- брокер у сфері нерухомості.
До високооплачуваних у 2025 році увійшли також такі професії:
- рихтувальник – 48 500 гривень;
- виконроб і муляр – 45 000 гривень;
- плиточник – 41 000 гривень;
- будівельник, маляр, автоелектрик та автомаляр – 40 000 гривень;
- зварювальник, монтажник, автослюсар і механік – 35 000 гривень.
Також медіанну зарплату 35 000 гривень у листопаді 2025 пропонували на вакансію супервайзера у сфері торгівлі та стоматолога,
– йдеться в дослідженні.
Важливо! За підрахунками OLX, найбільше вакансій, що пропонують високі медіанні зарплати, спостерігається у будівництві та сфері облицювальних робіт, а також на СТО та в автомийках.
Де зарплати зросли найбільше за 2025 рік?
Разом з тим, є перелік вакансій з досить невисокою медіанною зарплатою. Проте вона суттєво зросла віз початку 2025 року.
На першому місці за зростанням – категорія “Робота за кордоном” – ріст +357% (8 тисяч гривень). Також у цій категорії на 46% збільшилася оплата праці на вакансії різноробочого (до 4 250 гривень).
Друге місце за зростанням продемонструвала професія брокера – на 100% – до 50 тисяч гривень.
До 28 – 30% показали зростання вакансії комплектувальника (26 050 гривень) та виконроба (45 тисяч гривень).
Найбільша кількість посад, де зарплати значно зросли у відсотках за рік, зафіксовано у роздрібній торгівлі та готельно-ресторанному бізнесі. Серед них:
- керівник відділу продажів – +32% (до 33 750 гривень);
- менеджер у готельно-ресторанному бізнесі – +21% (до 24 500 гривень);
- торговий представник – +18% (до 26 500 гривень);
- пекар – +18% (до 20 тисяч гривень);
- супервайзер – +17% (до 35 тисяч гривень).
У своєму дослідженні платформа OLX Робота акцентувала на посадах "блакитних комірців", тому проаналізувала вакансії зі сфер будівництва, виробництва, логістики тощо.
Зауважте! Середня заробітна плата на 2026 рік, закладена у державному бюджеті, становить 30 032 гривні, що на 4 146 гривень більше, ніж у 2025. Водночас мінімальна зарплата в Україні складе 8 647 гривень.
Зарплати в Україні й світі: що ще треба знати
За останніми даними Держстату, найвищі заробітки в Україні зафіксовані у сфері інформації та телекомунікацій, де середня зарплата становить 65 047 гривень. Натомість найменші доходи отримують працівники освіти – близько 17 тисяч гривень.
Станом на жовтень 2025 року середня зарплата по країні склала майже 27 тисяч гривень, що на 1,1% більше показника вересня.
Для порівняння, у світі середні доходи найбільш високі у Женеві та Цюріху – від 7 984 до 7 788 доларів, а в Сан-Франциско цей показник сягає 7 092 долари.