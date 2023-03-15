Деякі військові отримають 50 тисяч гривень доплат: кого це стосуватиметься
Джерело:Факти
Відповідно до нових правил нарахування надбавок військовим з лютого 2023 року, грошові винагороди отримуватимуть лише ті, хто перебуває на передовій та виконує бойове завдання.
Нові правила для отримання додаткових виплат
Нагадуємо, що у лютому 2023 року уряд змінив підхід до виплат військовослужбовцям. Тепер не усі військові зможуть отримувати додаткову винагороду в 30 тисяч гривень.
Читайте також Долар пішов вгору: чого чекати від курсу валют цього тижняТобто лише ті, хто безпосередньо виконує бойові завдання, зможуть отримувати ці виплати. А усі решта матимуть лише зарплату.
Крім того, військовослужбовцям й надалі нараховуватимуть по 100 тисяч гривень. Також, з'явилася ще нова сума доплати – 50 тисяч гривень.
У чому різниця між доплатами
- Зверніть увагу, що 100 тисяч гривень отримають лише ті, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення;
- 30 тисяч гривень зможуть отримувати ті, хто виконує спеціальні бойові завдання. Для цього є певний перелік категорій та завдань, однак він не публічний.
- А 50 тисяч гривень виплачуватимуть тим, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.
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Військовослужбовцям у тилу можуть повернути надбавки
Через те, що зараз не усі згодні із тим, що порядок нарахування додаткових виплат змінили, у Верховній Раді пропонують новий законопроєкт щодо цього.
- У ньому пропонують не тільки повернути надбавки військовим, поліціянтам та рятувальникам у тилу, а ще й встановити надбавки у 100 тисяч гривень для тих захисників, які виконують бойові задачі.
- Також, у проєкті говориться про те, що слід встановити "стелю" зарплат для працівників бюджетних установ на рівні десяти розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 67 000 гривень.