Деякі військові отримають 50 тисяч гривень доплат: кого це стосуватиметься

Відповідно до нових правил нарахування надбавок військовим з лютого 2023 року, грошові винагороди отримуватимуть лише ті, хто перебуває на передовій та виконує бойове завдання.

Нові правила для отримання додаткових виплат

Нагадуємо, що у лютому 2023 року уряд змінив підхід до виплат військовослужбовцям. Тепер не усі військові зможуть отримувати додаткову винагороду в 30 тисяч гривень.

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Тобто лише ті,А усі решта матимуть лише зарплату.

Крім того, військовослужбовцям й надалі нараховуватимуть по 100 тисяч гривень. Також, з'явилася ще нова сума доплати – 50 тисяч гривень.

У чому різниця між доплатами

Зверніть увагу, що 100 тисяч гривень отримають лише ті, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення;

отримають лише ті, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення; 30 тисяч гривень зможуть отримувати ті, хто виконує спеціальні бойові завдання. Для цього є певний перелік категорій та завдань, однак він не публічний.

зможуть отримувати ті, хто виконує спеціальні бойові завдання. Для цього є певний перелік категорій та завдань, однак він не публічний. А 50 тисяч гривень виплачуватимуть тим, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.

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Військовослужбовцям у тилу можуть повернути надбавки

Через те, що зараз не усі згодні із тим, що порядок нарахування додаткових виплат змінили, у Верховній Раді пропонують новий законопроєкт щодо цього.