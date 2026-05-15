Одна країна вирвалася далеко вперед: де в Європі найвищі зарплати

У 2025 році заробітні плати у Європі значно відрізнялися. Якщо враховувати купівельну спроможність, жителів, то розрив між країнами зменшився, однак різниця між державами з найвищими та найнижчими зарплатами все одно залишається чималою.

Де найвищі зарплати в Європі?

Про це свідчать дані звіту Taxing Wages 2026 від Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), пише Euronews.

Дивіться також Зарплати медиків зросли: Ляшко розповів, скільки зараз отримує лікар швидкої

За даними дослідження, середні річні зарплати у Європі варіюються від 18 590 євро в Туреччині до 107 487 євро у Швейцарії.

Швейцарія стала єдиною з усіх 27 країн, які дослідила ОЕСР, де середня валова зарплата перевищила 100 тисяч євро на рік (5 143 840 гривень).

На другому місці за зарплатами опинилася Ісландія із показником 85 950 євро (4 421 130 гривень).

Тоді як серед країн ЄС лідирував Люксембург із зарплатою 77 844 євро (4 004 170 гривень). Це дозволило йому посісти третю позицію в загальному рейтингу.

До п’ятірки країн із найвищими зарплатами також увійшли:

Данія – 71 961 євро (3 701 558 гривень);

та Нідерланди – 69 028 євро (3 550 689 гривень).

Серед п’яти найбільших економік Європи найвищий показник по зарплатах має Німеччина – 66 700 євро (3 430 941 гривні). В інших країнах середній заробіток подекуди значно нижчий:

у Великій Британії – 65 340 євро (3 360 985 гривень);

у Франції – 45 964 євро (2 364 314 гривні);

в Італії – 36 594 євро (1 882 336 гривень);

в Іспанії – 32 678 євро (1 680 904 гривні).

Водночас Австрія, Бельгія, Ірландія, Фінляндія та Швеція розташувалися посередині між цими двома групами й усі мають середні зарплати понад 50 тисяч євро на рік (2 571 920 гривні).

В яких країнах зарплати нижчі за 30 тисяч євро?

Найнижчу річну зарплату серед країн ЄС зафіксували у Словаччині – 19 590 євро (1 007 678 гривень). Загалом у дев’яти із 22 країн Євросоюзу, де проводили дослідження, середня зарплата виявилася нижче 30 тисяч євро.

До держав із зарплатами нижче 25 тисяч євро увійшли:

Угорщина – 21 257 євро (1 093 426 гривень);

Латвія – 21 321 євро (1 096 718 гривень);

Чехія – 23 685 євро (1 218 318 гривень);

Португалія – 24 254 євро (1 247 586 гривень);

Польща – 24 490 євро (1 259 726 гривень).

Зарплати в Естонії, Греції та Литві перевищили позначку у 25 тисяч, однак все ж були меншими за 30 тисяч євро.

Яка купівельна спроможність у різних країнах?

Дослідники також проаналізували зарплати в Європі з урахуванням купівельної спроможності жителів, тобто того, наскільки дохід реально покриває потреби людини. Враховуючи цей показник, розрив між країнами скоротився.

Однак лідером незмінно залишилась Швейцарія, а Словаччина опинилася в кінці списку.

Слідом за Швейцарією розташувалися Німеччина, Люксембург та Нідерланди.

Серед п’яти найбільших економік Європи порядок у рейтингу не змінився, однак відстань між країнами скоригувалася.

Порівняння номінальної зарплати та рейтингу за купівельною спроможністю показало, що найбільше покращення відбулося у Туреччині, яка піднялася з останнього місця на 18-те. Німеччина також значно покращила позицію, піднявшись із сьомого місця на друге.

Натомість найбільше втратили Ісландія, яка опустилася з другого на дев’яте місце. Це означає, що життя в країні настільки здорожчало, що, попри високу зарплату, жителі можуть собі дозволити значно менше на свій дохід.

Важливо! Усі розрахунки проводилися за актуальним курсом НБУ на 15 травня 2026 року.

Що з зарплатами в Україні?

В Україні середня заробітна плата у березні сягнула понад 30 тисяч гривень. За даними Держстату, вона зросла на 7,2% у порівнянні порівняно із лютим і становила 30 356 гривень.

Якщо рахувати за таким показником річну зарплату, то вона може скласти трохи більш як 364 тисяч гривень, тобто в рази не дотягує до жодної з європейських.

Найвищі зарплати зафіксували у Києві та Київській області – 49 381 гривні та 29 997 гривень відповідно.

А регіонами з найнижчим рівнем оплати праці стали:

Кіровоградська область – 21 375 гривні;

Чернівецька область – 21 453 гривні.

Важливо! Експерт з ринку праці Василь Воскобойник.у коментарі 24 Каналу наголосив, що низькі заробітні плати стануть одною із важливим перепон для повернення назад Українців з-за кордону після завершення війни. Адже ті громадяни, які змогли працевлаштуватися в інших країнах, можуть отримувати у кілька разів більше, ніж вдома.

Що ще треба знати про зарплати в Україні?

У 2026 році мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 гривень. Це стало першим підвищенням з 2024 року, адже до цього її розмір тривалий час залишався незмінним на рівні 8 тисяч гривень.

Після сплати всіх обов’язкових податків і зборів фактична сума, яку зараз працівник отримує "на руки", буде меншою. Із мінімальної зарплати у 8 647 гривень чистий дохід становитиме близько 6 658 гривень після відрахування військового збору, єдиного податку та єдиного соціального внеску.

Водночас уряд уже заклав подальше поетапне зростання мінімалки на наступні роки. Так, із 1 січня 2027 року її планують підвищити до 9 347 гривень, а ще через рік – із початку 2028-го – до 10 059 гривень.