Понад мільйон за місяць: Нафтогаз розповів про рахунки українців у застосунку "Куб"

У Нафтогазі роблять ставку на цифровізацію. Новий мобільний застосунок "Куб" отримав високий запит від населення усього за місяць після свого запуску.

Скільки українців скористалися "Кубом"?

За цей час понад 1 мільйон українців підключили свої особові рахунки у цьому застосунку, повідомила компанія.

Дивіться також Борги за комуналку: чи можуть відключити газ під час воєнного стану

У Нафтогазі додали, що такий результат свідчить про те, що люди потребують доступних та зручних у користуванні цифрових інструментів.

Ми послідовно розвиваємо клієнтські сервіси та діджиталізуємо процеси, щоб зробити взаємодію з компанією максимально зрозумілою та комфортною,

– зауважив голова правління компанії Сергій Корецький.

Тому Нафтогаз продовжить втілювати у життя цифрові нововведення. Наразі, за словами Корецького, планується оновлення та розширення функціоналу "Кубу". Це, мовляв, дозволить споживачам ще простіше управляти своїми комунальними послугами.

Як працює застосунок "Куб"?

Нагадаємо, новий мобільний застосунок "Куб" Нафтогаз презентував на початку січня 2026 року. Він дає можливість, користуватися не однією, а усіма газовими послугами в одному місці.

Тепер не потрібно винаходити окремі шляхи, щоб заплатити за газ та його доставку, проаналізувати своє споживання чи передати показання лічильника – зараз все доступно в Куб,

– наголосив Корецький.

Застосунок дозволяє споживачеві:

передати щомісяця показники газового лічильника;

сплатити за спожите паливо та за його доставку;

керувати одразу кількома газовими рахунками;

відстежувати обсяги спожитого газу та контролювати витрати;

отримувати нагадування про передачу показань та оплату платіжок;

одержувати важливі енергетичні поради від компанії.

Важливо! При цьому відкривати новий рахунок у "Кубі" не потрібно. Якщо споживач має особовий рахунок у Нафтогазі, його необхідно просто додати в застосунок.

Як скористатися застосунком "Куб"?

Щоб користуватися можливостями "Кубу", необхідно спочатку завантажити застосунок. Зробити це можна у Google Play або App Store, залежно від марки телефону.

Далі потрібно зробити ще кілька кроків:

відкрити застосунок і авторизуватися у своєму акаунті;

додати свій газовий рахунок вручну чи перенести з my.gas.ua;

відсканувати газовий лічильник за допомогою камери телефону або ввести показання вручну;

натиснути кнопку "Надіслати", після чого показання будуть надіслані оператору;

після формування платіжки там же у застосунку сплатити за газ.

Зауважте! У Нафтогазі наголошують, що українці, які сплатять рахунки за газ до 15 числа місяця, можуть отримати знижку 1% на наступну платіжку.

Коли передавати показники лічильника?