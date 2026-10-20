Росіяни розбомбили завод Cersanit на Житомирщині: тисяча людей залишилася без роботи

Черговий цинічний напад ворога завдав нищівного удару по вітчизняній промисловості. Одне з найбільших підприємств регіону змушене піти на радикальні кроки заради збереження життів своїх фахівців.

Які наслідки для підприємства та чому керівництво ухвалило радикальне рішення

Російські окупанти з вересня двічі прицільно били дронами по заводу Cersanit у Звягелі Житомирської області, через що компанія повністю припиняє виробництво. Підприємство є одним із найбільших роботодавців регіону, тому зупинка безпосередньо вдарить по доходах близько 1000 працівників, про що повідомляє пресслужба компанії.

Головною причиною закриття стала неможливість гарантувати безпеку людям в умовах постійного терору. Інтенсивні атаки, часті повітряні тривоги та евакуації по кілька разів на день, а також перебої зі світлом роблять стабільну роботу просто неможливою.

Важливо! Другий критичний фактор – це масштаб руйнувань технологічних ліній. Ворожі дрони завдали настільки серйозних пошкоджень під час атак у вересні та жовтні, що відновити потужності за нинішніх умов компанія не в змозі.

Які ще підприємства постраждали від російського терору останнім часом

Нагадаємо, що ворог цілеспрямовано знищує українську економіку, атакуючи бізнес по всій країні. Зокрема, 18 жовтня через ураження припинило роботу виробниче підприємство на Рівненщині.

Схожа доля спіткала й компанію "КСМ ПРОТЕК" на Київщині, яка повністю зупинилася після нальотів безпілотників 10 та 11 жовтня. Крім того, через ракетні удари процес "холодної зупинки" розпочав металургійний гігант "АрселорМіттал Кривий Ріг", а у Вінниці росіяни вдарили по кондитерській фабриці Roshen.

Зверніть увагу! Такі дії агресора означають не лише мільйонні збитки для бізнесу, але й втрату робочих місць для тисяч українців, що вимагає від працівників швидкого пошуку нових джерел доходу, а від держави – посилення захисту промислових об'єктів.