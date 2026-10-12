Про це повідомили на сайті компанії.

Що відомо про удар по Roshen у Вінниці?

Після обстрілу ворожа пропаганда одразу розповсюдила фейкові заяви про нібито "виробництво безпілотників" на території підприємства.

Представники компанії офіційно спростували ці звинувачення, наголосивши на виключно цивільному призначенні об'єкта.

"Комплекс є виключно цивільним об'єктом, де виготовляють кондитерську продукцію", – підкреслили в корпорації.

Нагадуємо, що ми писали про вибухи у Вінниці, що сталися внаслідок дронової атаки. Повідомлялося про влучання БпЛА.

Окупанти продовжують нищити українську промисловість

Систематичні удари по харчовій промисловості безпосередньо загрожують життю цивільних громадян і руйнують робочі місця. У зв'язку з цим корпорація вимагає розслідування чергового воєнного злочину Росії.

Ворог останнім часом суттєво активізував атаки на цивільні та промислові об'єкти України.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше через ворожий обстріл зупинилося підприємство КСМ ПРОТЕК на Київщині, а у Дніпрі окупанти пошкодили торговельний центр Епіцентр.

Крім того, раніше ми розповідали, що ворожих ударів зазнали Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, склад мережі Ашан та Київський картонно-паперовий комбінат.

При цьому, об'єкти Roshen теж не вперше опинилися під ударом. Вранці 27 серпня під час масованого російського обстрілу було знищено склад ROSHEN у Чубинському, де зберігали та готували до відправлення готову кондитерську продукцію.