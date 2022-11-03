Сума шалена: оцінені збитки від обстрілів в Києві

Збитки енергетичної мережі та водоканалу Києва від російських обстрілів величезні. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

Збитки Києва

Віталій Кличко розповів, що сума збитків коливається від від сотень мільярдів до трильйонів доларів.

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Чітко сказати неможливо, це від сотень мільярдів до трильйонів доларів, якщо це рахувати. На сьогодні у нас не було часу рахувати ту шкоду, якої було завдано, я можу сказати, що вона велика,

— додав мер.

президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти серйозно пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України.

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Коротко про обстріли України

Заступник мера Києва Микола Поворозник зазначив, що, станом на 10 жовтня, внаслідок російської атаки пошкоджено дитячий майданчик у парку Шевченка. На жаль, загинули люди та постраждало майно.

Голова ОВА Олексій Кулеба 31 жовтня повідомив про роботу ППО на території області. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив перебої зі світлом і також зазначив, що у столиці є проблеми і з водопостачанням після ворожих обстрілів. Окупанти пошкодили енергооб'єкт, який живить 350 тисяч квартир.

Начальник ГУ Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок ракетного удару по енергооб'єкту є потерпілі. Згодом, це підтвердилось – постраждали двоє людей.

ЄС готовий постачати Україні електроенергію

Про це заявила Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон. Йде мова й про продаж електроенергії від найближчих сусідів України. І хоча обсяги, які вони можуть надати, обмежені потужностями для торгівлі, зараз ведеться тісна співпраця задля збільшення ліміту.

Але не все так однозначно. За прогнозами експертів ціна на світло на європейському ринку в 5 разів дорожча, порівняно з українським ринком.

Зараз дефіцит електроенергії України оцінюють у 1,5 гігавата. Такий обсяг імпортувати не можливо, адже він надто великий. Максимум можна імпортувати 500 мегават. Тим більше усі країни-сусіди України, а це Польща, Угорщина, Румунія — дефіцитні у плані електроенергії. Тому імпорт не розв'язуватиме питання,

– зазначає Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.