Іран атакує судна: Трамп пояснив, як будуть відшкодовувати збитки

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив заяву щодо збитків, яких зазнають судна на Близькому Сході. Він пояснив, як тепер відбуватиметься компенсація.

Що розповів Трамп щодо збитків від атак Ірану

За словами Трампа, збитки суднами будуть відшкодовуватися коштом іранських коштів, які знаходяться під американським контролем, про що йдеться в його дописі у соціальній мережі Truth Social.

Дональд Трамп Президент США "Збитки, завдані судам, вантажам або будь-чому, пов'язаному з ними, будуть оплачуватись іранськими коштами, що знаходяться в розпорядженні та під контролем Сполучених Штатів.

Дональд Трамп додав, що збитки можуть бути дуже суттєвими, але це "справедливе і рівноправне рішення".

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки здійснили військові удари по об'єктах в Ірані ще 8 липня. Як зазначили у США, удари є відповіддю на іранські атаки на 3 комерційні судна. Мова йде про кораблі, які проходили через Ормузьку протоку.

Зокрема, США вже витратили на війну з Іраном значні кошти. Бойові дії на Близькому Сході коштували Вашингтону приблизно 37,5 мільярда доларів. Ця сума майже на 8 мільярдів доларів більше, ніж за попередньою оцінкою.