США відкрили стратегічні резерви бензину, щоб знизити ціни на заправках до Дня Незалежності

США готуються до святкування Дня незалежності та Дня пам'яті. Американський уряд впровадив ряд заходів для зниження вартості пального на місцевих заправках.

Чому знижується ціна на бензин

Адміністрація Байдена готується до зниження вартості бензину у літній сезон. Для цього, планується вивільнити орієнтовно 1 мільйона барелів резервних запасів пального.

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Дженніфер Гренхолм Міністерка енергетики США Звільняючи цей резерв між Днем пам’яті й 4 липня, ми забезпечуємо достатні постачання на... північний схід у той час, коли це найбільше потрібно працьовитим американцям.

Американські урядовці пояснюють, що зниження вартості пального необхідне, адже це популярний час для подорожей серед американців. Зазвичай, ціни на бензин у цей період навпаки зростають.

Як буде знижуватись ціна на бензин

Процес вивільнення пального відбуватиметься поступово – партіями по 100 тисяч барелів. Ця процедура має тривати з Дня пам'яті США (27 травня) і до Дня незалежності (4 липня).

Середня ціна на бензин у США зараз складає 3,58 долара за галон. Це значення зросло на майже 10 центів, у порівнянні з минулим роком.

Галон – міра об'єму, яка у США має такі відповідності: 1 галон для рідин складає 3,785 літра, для сипких тіл – 4,405 літра.