Хмельницьку АЕС добудують: Зеленський підписав закон про закупівлю обладнання

Президент України Володимир Зеленський підписав закон стосовно закупівлі обладнання, яке необхідне для будівництва двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Ідеться про закупівлю обладнання у Болгарії для №3 та №4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це у четвер, 13 березня, повідомили у Верховній Раді України, пише 24 Канал.

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Що відомо про закон

Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11392, за яким надається дозвіл АТ "НАЕК "Енергоатом" придбати у Болгарії обладнання для будівництва енергоблоків.

Цей Закон встановлює правові засади та надає дозвіл для придбання окремо визначеного обладнання, враховуючи стратегічне значення атомної енергетики для розвитку України,

– ідеться у повідомленні Ради.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, рішення ухвалили задля компенсації потужності української енергосистеми, які були втрачені через тимчасову окупацію ЗАЕС та регулярні масовані ракетні обстріли з боку Росії.

До слова, 11 лютого Верховна Рада підтримала правку про закупівлю реакторів, схваливши законопроєкт № 11392.

Нагадаємо, ще у лютому Зеленський заявив, що ХАЕС стане найбільшою електростанцією в Європі замість ЗАЕС. Розбудова ХАЕС також створить можливість забезпечити українське населення електроенергією за доступними цінами.