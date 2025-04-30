Сім’ї загиблих добровольців тепер отримуватимуть 15 мільйонів гривень

Відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо виплати допомоги родичам загиблих добровольців, які раніше могли розраховувати лише на одноразову виплату у майже 2 мільйони гривень.

Як виплачуватимуть допомогу родичам загиблих добровольців

Крім виплат у 15 мільйонів, родинам загиблих добровольців надаватимуть статусу сім'ї Захисника чи Захисниці України, йдеться у проєкті закону, передає 24 Канал.

Читайте також До Дня Незалежності особи з інвалідністю можуть отримати до 3 100 гривень

Підставою для надання цього статусу стане довідка про безпосередню участь загиблого добровольця у заходах оборони.

Річ у тім, що в урядовому проєкті йшлося про те, що родичі цивільних людей, які загинули під час захисту України, могли претендувати на одноразову допомогу в майже 2 мільйони гривень.

У тому самому законі йшлося про те, що у випадку загибелі військовослужбовця під час виконання обов'язків на період воєнного стану допомога родичам становить не менш як 15 мільйонів гривень.

Таким чином, зараз підхід щодо допомоги однаковий – як для родичів загиблого військового, так і для родичів загиблого цивільного, що захищав разом зі Збройними Силами українські території.

Зверніть увагу! Як заявили в Мінветеранів, ті родичі, що вже отримали допомогу у менших обсягах, отримають доплату до суми.