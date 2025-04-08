Укр Рус
Економіка Макроекономіка Чи готується Захід повернути заморожені активи Росії: Зеленський дав відповідь
8 квітня, 16:40
1

Чи готується Захід повернути заморожені активи Росії: Зеленський дав відповідь

Валерія Городинська
Основні тези
  • Партнери України не зніматимуть санкції проти Росії, включаючи заморожені активи, за словами Володимира Зеленського.
  • Україна звернулася до партнерів з проханням про надання додаткових систем ППО після обстрілу Кривого Рогу.

Як повідомив Володимир Зеленський, партнери України не зніматимуть санкції проти Росії. Це стосується й російських заморожених активів.

Що буде з санкціями проти Росії

Зі слів Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Бельгії стало відомо, що Захід не розглядає можливості щодо повернення Росії її заморожених активів, передає 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Читайте також ЄС готує відповідь на мита Трампа: які тарифи може ввести Європа

 

Володимир Зеленський

Президент України

Санкції – будь-які – включаючи заморожені активи, – не зніматимуться з Російської федерації. Але над усім цим нам потрібно працювати.

Крім того, президент наголосив на тому, що Україна звернулася до партнерів щодо обіцянки у наданні додаткових систем ППО після масштабного обстрілу Росією Кривого Рогу, де серед загиблих були діти. 

Я дякую нашим партнерам, що вони підтримали Україну, засудили це. Але осудів мало, каже Зеленський. 