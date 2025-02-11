Знайдемо вихід із ситуації: Зеленський про заморожування USAID

Цього тижня Володимир Зеленський відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, де планує зустрітися із заступником президента США Джей Ді Вансом. Він підкреслив, що для захисту країни критично важливо продовжувати отримувати військову допомогу від США.

Зеленський прокоментував замороження фінансування

У перші тижні президентства Трампа було заморожено фінансування програм USAID, що зупинило діяльність сотень організацій, які працювали з ветеранами, школами та укриттями, передає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Зеленський прокоментував замороження програми, зазначивши, що пріоритетом України є військова допомога.

Володимир Зеленський Президент України Ми не будемо скаржитись на те, що деякі програми були заморожені, тому що найважливіше для нас – це військова допомога, і вона збереглася, за що я вдячний… Якщо американська сторона має можливість і бажання продовжити свою гуманітарну місію, ми повністю це підтримуємо, а якщо ні, ми знайдемо свій шлях вирішення цієї ситуації.

Трамп і перспективи миру

Як пише The Guardian, публічні заяви Трампа щодо України поки що часто суперечливі. Він хоче укласти угоду для завершення війни, але вважає, що Європа повинна взяти на себе відповідальність за збереження миру після цього.

У відповідь французький президент Еммануель Макрон запропонував ідею створення європейських миротворчих сил, які могли б бути розгорнуті в Україні після укладення угоди про припинення вогню.

Зауважте! Зеленський зазначив, що така місія може бути ефективною лише за умови її масштабного розгортання. Зеленський також сказав, що більш м’яка миротворча місія навряд чи буде ефективною, якщо не зможе протистояти Росії у разі відновлення бойових дій.