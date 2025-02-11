Зеленский прокомментировал замораживание финансирования

В первые недели президентства Трампа было заморожено финансирование программ USAID, что остановило деятельность сотен организаций, которые работали с ветеранами, школами и укрытиями, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Зеленский прокомментировал замораживание программы, отметив, что приоритетом Украины является военная помощь.

Владимир Зеленский Президент Украины Мы не будем жаловаться на то, что некоторые программы были заморожены, потому что самое важное для нас – это военная помощь, и она сохранилась, за что я благодарен... Если американская сторона имеет возможность и желание продолжить свою гуманитарную миссию, мы полностью это поддерживаем, а если нет, мы найдем свой путь решения этой ситуации.

Трамп и перспективы мира

Как пишет The Guardian, публичные заявления Трампа относительно Украины пока что часто противоречивы. Он хочет заключить соглашение для завершения войны, но считает, что Европа должна взять на себя ответственность за сохранение мира после этого.

В ответ французский президент Эммануэль Макрон предложил идею создания европейских миротворческих сил, которые могли бы быть развернуты в Украине после заключения соглашения о прекращении огня.

Заметьте! Зеленский отметил, что такая миссия может быть эффективной только при условии ее масштабного развертывания. Зеленский также сказал, что более мягкая миротворческая миссия вряд ли будет эффективной, если не сможет противостоять России в случае возобновления боевых действий.