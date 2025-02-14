Договір щодо рідкісноземельних металів вже в американців: Зеленський розповів деякі деталі
- Україна погодилася надати США рідкісноземельні метали, що може слугувати компенсацією за військову допомогу.
- Меморандум щодо договору металах з української сторони вже опрацьований і переданий США,
Відомо, що Україна погодилася надати США рідкісноземельні метали. Цей крок може слугувати компенсацією за військову допомогу США Києву. Володимир Зеленський зазначив, що меморандум щодо цього вже опрацьований юристами і переданий США.
Що розповів Зеленський про договір з США по металах
Як розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування із пресою у Мюнхені, передає 24 Канал, меморандум, на основі якого можуть бути договори щодо металів, це важливий економічний крок для захисту українських ресурсів.
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Ми його отримали. Наші юристи його опрацювали і передали американській стороні.
Відомо, що американська сторона попросила час до 17:00, аби переглянути документ. Із заяв Трампа відомо, що в обмін на метали США можуть продовжувати допомогу Україні.
Нагадуємо! США можуть отримати українські рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів. Однак ця угода буде вигідна не лише американцям, але й Україні. Як пояснив Зеленський, це важливий крок для того, щоб такі метали та інші копалини не потрапили до рук росіян.