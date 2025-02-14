Договір щодо рідкісноземельних металів вже в американців: Зеленський розповів деякі деталі

Відомо, що Україна погодилася надати США рідкісноземельні метали. Цей крок може слугувати компенсацією за військову допомогу США Києву. Володимир Зеленський зазначив, що меморандум щодо цього вже опрацьований юристами і переданий США.

Що розповів Зеленський про договір з США по металах

Як розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування із пресою у Мюнхені, передає 24 Канал, меморандум, на основі якого можуть бути договори щодо металів, це важливий економічний крок для захисту українських ресурсів.

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Володимир Зеленський Президент України Ми його отримали. Наші юристи його опрацювали і передали американській стороні.

Відомо, що американська сторона попросила час до 17:00, аби переглянути документ. Із заяв Трампа відомо, що в обмін на метали США можуть продовжувати допомогу Україні.

Нагадуємо! США можуть отримати українські рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів. Однак ця угода буде вигідна не лише американцям, але й Україні. Як пояснив Зеленський, це важливий крок для того, щоб такі метали та інші копалини не потрапили до рук росіян.