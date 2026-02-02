Зеленський увів нові санкції проти компаній, що допомагають Росії "збувати" нафту

Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження нових санкцій. Вони стосуються компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.

Що відомо про нові санкції?

Деталі повідомив сам президент у понеділок, 2 лютого. За його словами, Україна продовжує синхронізацію санкцій із Євросоюзом.

Окрім того, є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та її партнерів.

Усім намаганням російського режиму дестабілізувати ситуацію в Україні протидіємо,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня ЄС у своїй юрисдикції синхронізував українські санкції щодо шести російських пропагандистів. Також триває робота над 20-м санкційним пакетом. За словами президента, Україна розраховує, що його приймуть уже наприкінці лютого.

Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані. Дякуємо всім, хто допомагає!

– додав він.

Про посилення тиску на тіньовий флот країни-агресорки раніше писали й аналітики ISW. Європейські країни дедалі активніше блокують або обмежують рух суден, пов'язаних із Росією та її союзниками.