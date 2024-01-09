Зеленський виступить з "особливим зверненням" на Світовому економічному форумі

Президент України Володимир Зеленський виступить з "особливим зверненням" перед Світовим економічним форумом (WEF) у Давосі наступного тижня. Він виступить особисто та зустрінеться з генеральними директорами компаній.

Що буде на форумі

Цього року щорічний форум, який проходить з 15 по 19 січня у швейцарських Альпах, має тему "Відновлення довіри" і знову обговорюватиме війну Росії в Україні, але головною темою буде війна в Газі.

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За словами президента Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, ця зустріч відбудеться на найскладнішому геополітичному та геоекономічному тлі за останні десятиліття.

! У заході візьмуть участь численні світові лідери та високопосадовці, включаючи президента Ізраїлю Іцхака Герцога, новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея, президента Франції Емманюеля Макрона та секретаря держави США Ентоні Блінкена.

Попередньо ЗМІ повідомляли про можливу поїздку Володимира Зеленського до Швейцарії на наступному тижні для участі у Міжнародному економічному форумі.

Також, як повідомляли журналісти, глава української держави має намір відвідати столицю Швейцарії, місто Берн, і тривалість цього візиту може становити принаймні два дні.

! У Давосі планується проведення зустрічі щодо формули миру у січні, де візьмуть участь радники з національної безпеки лідерів кількох країн.