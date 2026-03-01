Не тільки затримання: Зеленський закликав до дій щодо танкерів тіньового флоту Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європи не тільки затримувати танкери тіньового флоту Росії. Український лідер вважає, що їх треба конфісковувати.

Що повідомив Зеленський щодо танкерів?

Він пояснив, що використати їх можна для безпеки Європи, про що йдеться у соцмережах Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський Президент України Рішуче рішення Бельгії минулої ночі захопити танкер із "тіньового флоту" Росії. Це судно вже тривалий час перебувало під санкціями США, ЄС і Великої Британії, однак продовжувало незаконно транспортувати російську нафту, використовуючи фальшивий прапор і підроблені документи. Ми вітаємо ці рішучі дії проти "плавучого гаманця" Москви та дякуємо Франції за підтримку операції.

Він наголосив, що важливо модернізувати європейське законодавство: щоб танкери, які перевозять російську нафту, не лише зупиняли, а й конфісковували. Водночас їхню нафту використовували для безпеки Європи.

Ми маємо діяти рішуче. Росія поводиться як мафіозна організація, і відповідь має відповідати цій реальності,

– написав Зеленський.

Він додав, що якщо Кремль відкидає правила заради війни, то правила повинні передбачати чітку й тверду відповідь.

Водночас вночі 1 березня стало відомо, що в Північному морі вертольоти французьких ВМС допомогли бельгійським силам захопити нафтовий танкер, що перебував під міжнародними санкціями. Про це повідомив президент Франції Емануель Макрон.

Він наголосив, що європейці рішуче налаштовані перекрити джерела фінансування загарбницької війни Росії в Україні шляхом застосування санкцій.

Зверніть увагу! Міністр оборони Бельгії Тео Франкен раніше повідомляв, що судно наразі супроводжують до порту Зебрюгге, де його буде конфісковано.

Що ще відомо про тіньовий флот?