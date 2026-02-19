Житло за 1 гривню: Кабмін значно спростив оренду приміщень для ВПО
- Кабмін спростив умови оренди житла для ВПО, дозволяючи орендувати державну та комунальну нерухомість на пільгових умовах.
- Запущено пілотний проєкт для облаштування порожніх квартир під житло для ВПО, починаючи з Київської, Полтавської та Івано-Франківської областей.
Кабмін значно спростив умови для надання в оренду тимчасового житла внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це дозволить швидше забезпечити місцем для життя людей, які змушені тікати від війни.
Які правила запровадив уряд?
Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Своїм рішенням уряд дозволив на пільгових умовах орендувати державне та комунальне майно організаціям, які займаються розміщенням ВПО.
Пільги передбачають:
- Громадські та благодійні організації
Матимуть змогу взяти в оренду приміщення для забезпечення житлом ВПО за символічну плату. Ставка складатиме 0,01 від розрахункової орендної плати.
- Державні у комунальні установи
Заклади у галузях культури, освіти, охорони здоров'я та соціального захисту матимуть право орендувати житло для переміщених осіб за 1 гривню на рік без жодного аукціону. Така ставка діятиме за кожен житловий об'єкт.
- Господарські товариства
Організації, що мають державну частку понад 50%, матимуть змогу передати свої приміщення під житло для ВПО теж за 1 гривню на рік. Така можливість діятиме протягом воєнного стану та ще пів року після нього.
Такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну,
– наголосила Свириденко.
Які квартири передаватимуть для ВПО?
Водночас нещодавно стало відомо про новий пілотний проєкт, який запускає Кабмін. Він передбачає, що порожні квартири в Україні передаватимуть для проживання ВПО, розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій.
Йдеться не про новобудови, а про квартири, які роками не використовуються за призначенням. Їх переобладнають під соціальне житло та нададуть вимушеним переселенцям.
Йдеться про таку нерухомість:
- порожні будинки, які знаходяться на балансі громад;
- гуртожитки, що не використовуються;
- адмінбудівлі, які можна переобладнати під квартири;
- приміщення соціальної інфраструктури, яким необхідна реконструкція;
- та нерухомість, яка перейшла у державну власність через відсутність спадкоємців.
Усі ці об'єкти обстежать і визначать, які підлягають реконструкції. Ставку робитимуть на нерухомість, яку можна обладнати для тривалого проживання ВПО.
Першими у проєкті беруть участь 3 області:
- Київська;
- Полтавська;
- Івано-Франківська.
Важливо! У лютому – березні відберуть близько 60 – 70 приміщень для первинного огляду. Далі фахівці проведуть технічне обстеження та визначать обсяг необхідних робіт.
Як ВПО отримати житло безкоштовно?
Внутрішньо переміщені особи та члени їхніх сімей можуть розраховувати на безоплатне житло зі спеціального фонду, який формують місцеві ради або визначені ними органи. Таке помешкання надають за місцем фактичного перебування переселенців і, як правило, строком до одного року.
Якщо ж людина або родина не має змоги знайти інше житло, термін проживання можуть подовжити.Вимоги до умов проживання: на кожного мешканця має припадати не менше ніж 6 квадратних метрів житлової площі.
При цьому законодавство передбачає пріоритет для найбільш уразливих категорій. У першу чергу житло надають багатодітним сім’ям, родинам із дітьми, вагітним жінкам, людям з втратою працездатності та пенсіонерам, чиї домівки були знищені або стали непридатними для проживання внаслідок війни.