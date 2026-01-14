Це робота не одного року: експертка розкрила феномен енергонезалежності Житомира
- Житомир на шляху до досягнення енергетичної незалежності передбачив власну генерацію електроенергії, це допомагає уникати тривалих відключень світла.
- Експертка Вікторія Войціцька наголошує, що інші міста можуть наслідувати приклад Житомира та розповіла, що для цього потрібно.
Житомир на відміну від інших українських міст менше потерпає від відключень світла. Там створили свою генерацію електрики. Приклад Житомира можна поширити в інших містах і однозначно це треба робити.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначила членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька, підкресливши, що все, що для цього потрібно – це професійна, адекватна і відповідальна команда на місцях.
Енергонезалежність міст: малі ОТГ вже діють, великі громади – ні
Те, що зроблено сьогодні у Житомирі – це, як наголосила Войціцька, робота не одного дня і року. Вона пригадала, що коли була нардепом (у період 2014 – 2019 років), то відвідувала Житомир в межах офіційних візитів, зустрічалась там з колишнім міським головою Сергієм Сухомлином.
Він, з її слів, зміг сформувати потужний колектив і працював разом з міжнародними партнерами, аби знаходити рішення, які дозволили б зробити Житомир стійким до всіх можливих викликів.
"Це результат відповідального лідера, який розумів важливість того, що треба бути енергетично незалежним містом, а також ефективним для того, щоб не викидати грші просто у повітря, як це робить багато міст. Вони марнують кошти на опалення приміщень, коли коефіцієнт корисної дії від цього тепла становить 30 – 40%. Решта через дірки в даху, неефективність вікон виходить назовні", – озвучила Войціцька.
Членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine наголосила, що сьогодні особливо такі великі населені пункти як Київ, який завжди був не дефіцитним, а профіцитним містом, а також Харків і Одеса, за наявності бажання точно можуть втілити приклад Житомира.
В набагато менших громадах я на власні очі бачила, коли люди там розуміють важливість енергонезалежності, знаходять шляхи, яким чином починати реалізовувати схожі проєкти. Все, що потрібно – воля, бажання, відповідальний лідер, який би супроводжував і контролював цю роботу,
– підсумувала Войціцька.
Які кроки були здійснені в Житомирі?
В місті за підтримки USAID змонтували декілька газових когенераційних установок, які спроможні одночасно виробляти електричну й теплову енергію для ТЕЦ і котелень. Нині вони генерують орієнтовно 1,7 МВт електрики, після запуску третьої – 2,8 МВт. Загалом Житомир має намір обладнати 6 установок.
В Житомирі збудували першу ТЕЦ на трісці (деревних відходах), це дало змогу мати додатково 1,1 МВт електроенергії й стало можливим завдяки кредиту ЄБРР. Крім того, було встановлено 800 сонячних панелей біля головної каналізаційної станції, їхня потужність становить майже 0,4 МВт. Низка медичних і соціальних закладів також обладнана сонячними панелями.
Були замінені старі лампи розжарювання (18 тисяч одиниць) на світлодіодні. Це дало змогу скоротити споживання електроенергії у мережі зовнішнього освітлення майже на 50%. Також в місті замінили старі труби, це зменшило витоки води й знизило навантаження на насосне обладнання. Водоканал зміг зменшити споживання електроенергії орієнтовно на 27%.