"Зимова тисяча" від уряду: коли розпочнеться друга хвиля виплат

Заявки на отримання 1 000 гривень в рамках Зимової підтримки подали вже 14 мільйонів українців. Здебільшого їх подавали через Дію.

Коли розпочнуть виплачувати "другу хвилю" зимової тисячі?

Це 11,4 мільйона осіб, з них 2,9 мільйона заявок на дітей, пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністрку Юлію Свириденко.

Крім того, ще слід врахувати:

понад 700 тисяч українців подали заяву самостійно через Укрпошту; ще для 1,8 мільйона людей, які є у соціальному списку, кошти будуть нараховані автоматично з пенсіями, іншими соцвиплатами тощо.

Нагадаємо! Подати заявку на підтримку потрібно до Різдва – 24 грудня.

Зокрема сьогодні – 1 грудня, у понеділок – почнеться друга хвиля виплат тисячі від "зимової підтримки". Гроші отримають ті, хто подався на другий день прийому заявок.

Уже отримали кошти 3,5 мільйона людей. Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 мільйони гривень,

– зазначила Свириденко.

Згідно з її слів, найбільше українці перераховують на оплату комунальних послуг (80%), також "у топі" витрат книги, аптеки й донати на Сили Оборони.

Важливо! Ті люди, що подали заявку через Укрпошту, почнуть отримувати кошти з Дня Миколая – 6 грудня.

До якої дати слід витратити допомогу?

Якщо особа отримує пенсію, соціальні виплати в Укрпошті, то 1 000 гривень "від Зеленського" має надійти автоматично. Витратити її можна до 25 грудня 2025 року. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Якщо ж людина не отримає соцдопомог, але оформила заяву через Укрпошту – тисячу слід використати до 25 січня 2026 року.

Якщо гроші надійшли на картку "Національний кешбек", а сама виплата оформлювалась через Дію, то слід витратити кошти до 30 червня 2026 року.

Чому може не приходити "зимова тисяча"?