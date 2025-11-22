Майже 10 мільйонів заявок: Зеленський сказав, коли почнуться перші виплати "Зимової підтримки"

З 15 листопада в Україні стартувала програма "Зимової підтримки". Відтоді через Дію та Укрпошту подали близько 10 мільйонів заявок.

Президенту Володимиру Зеленському урядовці доповіли про реалізацію зимової програми, передає 24 Канал.

Дивіться також У Мінцифрі розкрили, скільки українців подали заявки на "Зимову підтримку"

Коли українці отримають "зимову тисячу"?

За даними Кабміну, станом на 22 листопада отримано майже 10 мільйонів заявок на отримання виплат в рамках програми "Зимова підтримка". Понад 2 мільйони звернень – на допомогу для дітей.

Заявки подають як через застосунок Дія, так і через мережу Укрпошти. Виплачувати гроші будуть вже найближчим часом.

Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року,

– повідомив Зеленський.

Президент України підкреслив, що головне – подати заявку до 24 грудня.

Зеленський також очікує, що цього року обсяг програми збільшать порівняно з минулим роком, а уряд гарантуватиме фінансування.

Що відомо про "Зимову підтримку"?