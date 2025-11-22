Майже 10 мільйонів заявок: Зеленський сказав, коли почнуться перші виплати "Зимової підтримки"
- З 15 листопада стартувала програма "Зимової підтримки" в Україні, на яку подано близько 10 мільйонів заявок.
- Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня 2026 року.
З 15 листопада в Україні стартувала програма "Зимової підтримки". Відтоді через Дію та Укрпошту подали близько 10 мільйонів заявок.
Президенту Володимиру Зеленському урядовці доповіли про реалізацію зимової програми, передає 24 Канал.
Коли українці отримають "зимову тисячу"?
За даними Кабміну, станом на 22 листопада отримано майже 10 мільйонів заявок на отримання виплат в рамках програми "Зимова підтримка". Понад 2 мільйони звернень – на допомогу для дітей.
Заявки подають як через застосунок Дія, так і через мережу Укрпошти. Виплачувати гроші будуть вже найближчим часом.
Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року,
– повідомив Зеленський.
Президент України підкреслив, що головне – подати заявку до 24 грудня.
Зеленський також очікує, що цього року обсяг програми збільшать порівняно з минулим роком, а уряд гарантуватиме фінансування.
Що відомо про "Зимову підтримку"?
Програма "Зимової підтримки" передбачає універсальну виплату у 1 000 гривень і адресну допомогу у 6 500 гривень для соціально-вразливих категорій.
Тисячу гривень можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги, оплату поштових сервісів, благодійність тощо. Суму у 6 500 гривень – на одяг, взуття, медикаменти та вітаміни.