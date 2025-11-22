Укр Рус
22 ноября, 15:27
2

Почти 10 миллионов заявок: Зеленский сказал, когда начнутся первые выплаты "Зимней поддержки"

Дария Черныш
Основні тези
  • С 15 ноября стартовала программа "Зимней поддержки" в Украине, на которую подано около 10 миллионов заявок.
  • Первые выплаты начнутся на следующей неделе, и средства можно будет использовать до конца июня 2026 года.

С 15 ноября в Украине стартовала программа "Зимней поддержки". С тех пор через Дію и Укрпочту подали около 10 миллионов заявок.

Президенту Владимиру Зеленскому чиновники доложили о реализации зимней программы, передает 24 Канал.

Когда украинцы получат "зимнюю тысячу"?

По данным Кабмина, по состоянию на 22 ноября получено почти 10 миллионов заявок на получение выплат в рамках программы "Зимняя поддержка". Более 2 миллионов обращений – на помощь для детей.

Заявки подают как через приложение Дія, так и через сеть Укрпочты. Выплачивать деньги будут уже в ближайшее время.

Первые выплаты начнутся на следующей неделе, и средства можно будет использовать до конца июня следующего года,
– сообщил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что главное – подать заявку до 24 декабря.

Зеленский также ожидает, что в этом году объем программы увеличат по сравнению с прошлым годом, а правительство будет гарантировать финансирование.

Что известно о "Зимней поддержке"?

  • Программа "Зимней поддержки" предусматривает универсальную выплату в 1 000 гривен и адресную помощь в 6 500 гривен для социально-уязвимых категорий.

  • Тысячу гривен можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги, оплату почтовых сервисов, благотворительность и тому подобное. Сумму в 6 500 гривен – на одежду, обувь, медикаменты и витамины.