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22 липня, 17:40
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Злидні ростуть: у Росії кожен четвертий "не витягує" комуналку

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У Росії майже кожен четвертий житель бере гроші в борг або кредит, щоб оплатити комунальні послуги через зростання тарифів.

  • З липня 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги в Росії зросли в середньому на 12%, що спричинило інфляцію та підвищення цін на основні товари.

     

Попри всі заяви Кремля, росіянам живеться гірше. Майже кожен четвертий житель Росії змушений брати гроші в борг чи в кредит, щоб заплатити за комунальні послуги.

Як зросли тарифи на комуналку в Росії?

Фінансові проблеми росіян різко зросли у липні 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України

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На початку липня влада суттєво підвищила тарифи на житлово-комунальні послуги, що вдарило по гаманцю жителів:

  • в середньому тарифи збільшилися на 12%;
  • в деяких регіонах ріст склав цілих 30%. 

Це збільшило майже на третину частку росіян, для кого "комірне" стає головною статтею витрат у сімейному бюджеті, 
– зазначають у розвідці. 

Варто знати! На окупованих українських територіях Росія теж підвищила тарифи на комуналку. Зокрема, зросли послуги для жителів Донецької та Луганської областей. Тепер вони повинні платити в середньому 6 000 рублів узимку та 5 000 влітку (близько 2 600-2 700 гривень) за квартиру площею 50 квадратних метрів.

Як вплинуло зростання тарифів? 

Після різкого зростання тарифів  в Росії вгору злетіла інфляція. У перший тиждень липня вона досягнула максимального рівня з весни 2022 року – 0,79%. 

Подорожчали усі основні товари, а найбільше: 

  • масло;
  • хліб;
  • маргарин;
  • дитяче харчування;
  • ковбаси;
  • горілка;
  • побутова хімія. 

Важливо! Тарифи на електроенергію для промисловості теж підняли з липня – в середньому на 20%. Це призведе до зростання цін на промислову продукцію, адже вдарить по підприємствах та малому бізнесу, який залежить від використання електроенергії. 