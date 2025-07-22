Злидні ростуть: у Росії кожен четвертий "не витягує" комуналку
- У Росії майже кожен четвертий житель бере гроші в борг або кредит, щоб оплатити комунальні послуги через зростання тарифів.
З липня 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги в Росії зросли в середньому на 12%, що спричинило інфляцію та підвищення цін на основні товари.
Попри всі заяви Кремля, росіянам живеться гірше. Майже кожен четвертий житель Росії змушений брати гроші в борг чи в кредит, щоб заплатити за комунальні послуги.
Як зросли тарифи на комуналку в Росії?
Фінансові проблеми росіян різко зросли у липні 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
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На початку липня влада суттєво підвищила тарифи на житлово-комунальні послуги, що вдарило по гаманцю жителів:
- в середньому тарифи збільшилися на 12%;
- в деяких регіонах ріст склав цілих 30%.
Це збільшило майже на третину частку росіян, для кого "комірне" стає головною статтею витрат у сімейному бюджеті,
– зазначають у розвідці.
Варто знати! На окупованих українських територіях Росія теж підвищила тарифи на комуналку. Зокрема, зросли послуги для жителів Донецької та Луганської областей. Тепер вони повинні платити в середньому 6 000 рублів узимку та 5 000 влітку (близько 2 600-2 700 гривень) за квартиру площею 50 квадратних метрів.
Як вплинуло зростання тарифів?
Після різкого зростання тарифів в Росії вгору злетіла інфляція. У перший тиждень липня вона досягнула максимального рівня з весни 2022 року – 0,79%.
Подорожчали усі основні товари, а найбільше:
- масло;
- хліб;
- маргарин;
- дитяче харчування;
- ковбаси;
- горілка;
- побутова хімія.
Важливо! Тарифи на електроенергію для промисловості теж підняли з липня – в середньому на 20%. Це призведе до зростання цін на промислову продукцію, адже вдарить по підприємствах та малому бізнесу, який залежить від використання електроенергії.