Попри всі заяви Кремля, росіянам живеться гірше. Майже кожен четвертий житель Росії змушений брати гроші в борг чи в кредит, щоб заплатити за комунальні послуги.

Як зросли тарифи на комуналку в Росії?

Фінансові проблеми росіян різко зросли у липні 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Дивіться також Готуються до життя в ізоляції: в Росії вчитимуть обходити санкції

На початку липня влада суттєво підвищила тарифи на житлово-комунальні послуги, що вдарило по гаманцю жителів:

в середньому тарифи збільшилися на 12%;

в деяких регіонах ріст склав цілих 30%.

Це збільшило майже на третину частку росіян, для кого "комірне" стає головною статтею витрат у сімейному бюджеті,

– зазначають у розвідці.

Варто знати! На окупованих українських територіях Росія теж підвищила тарифи на комуналку. Зокрема, зросли послуги для жителів Донецької та Луганської областей. Тепер вони повинні платити в середньому 6 000 рублів узимку та 5 000 влітку (близько 2 600-2 700 гривень) за квартиру площею 50 квадратних метрів.

Як вплинуло зростання тарифів?

Після різкого зростання тарифів в Росії вгору злетіла інфляція. У перший тиждень липня вона досягнула максимального рівня з весни 2022 року – 0,79%.

Подорожчали усі основні товари, а найбільше:

масло;

хліб;

маргарин;

дитяче харчування;

ковбаси;

горілка;

побутова хімія.

Важливо! Тарифи на електроенергію для промисловості теж підняли з липня – в середньому на 20%. Це призведе до зростання цін на промислову продукцію, адже вдарить по підприємствах та малому бізнесу, який залежить від використання електроенергії.