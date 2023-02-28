Індексація пенсій, нові зарплати військових та зміни від НБУ: що чекає на українців у березні

У березні на українців чекає індексація пенсія, яка торкнеться практично усіх категорій. Також закінчується термін зернової угоди та відбудеться ряд змін від НБУ, котрі стосуватимуться фінустанов.

Індексація пенсій

У березні на українців чекає індексація пенсій, яка торкнеться всіх категорій, котрі визначені законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Що стосується розміру виплат, то вони зростуть менше ніж на 20%.

Детальніше На скільки піднімуть пенсії й кому саме: все, що треба знати про індексацію з 1 березня

На індексацію пенсій варто розраховувати тим, хто отримує:

за віком;

інвалідністю;

втратою годувальника;

за вислугу років;

страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Які зараз пенсії в Україні

Наразі мінімальна пенсія становить 2 093 гривень, а максимальна пенсія – 20 930 гривень. На пенсійні виплати мають право українці, які досягли 60 років й встигли накопичити не менше, ніж 30 років трудового стажу.

Також пенсіонерам збережуть й доплати за віком, які складатимуть від 400 до 800 гривень для українців від 70 до 80 років й старше.

Виплати військовим по-новому

У 2023 році держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень.

З березня військові почнуть отримувати виплати по-новому. Їх змінили у лютому. Йдеться про додаткову грошову винагороду у 100 та 30 тисяч гривень.

100 тисяч гривень

На винагороду у 100 тисяч гривень можуть й надалі розраховувати: військові, які залучені у виконанні завдань безпосередньо на лінії зіткнення. Це стосуватиметься військовослужбовців ЗСУ, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби тощо.

Також 100 тисяч будуть платити за конкретний період виконання бойових завдань: військовослужбовцям ракетних військ і артилерії, льотчикам (за той час, протягом якого вони виконували польоти в районах бойових дій), морякам, військовим медикам, зенітно-ракетним військам і протиповітряним військам, які виконують завдання в районі бойових дій.

50 тисяч гривень

Виплата нараховуватиметься пропорційно часу виконання завдань.

На доплату у 50 тисяч гривень можуть розраховувати військові, які виконують бойове завдання у складі військового органу управління. Які саме військовослужбовці матимуть право отримувати таку доплату, буде затверджувати головнокомандувач ЗСУ та Генеральний штаб ЗСУ.

30 тисяч гривень

Додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень отримуватимуть військові, які виконують бойові завдання в районі бойових дій.

Зернова угода

У березні військові, які проходять службу у військових частинах та підрозділах поза межами районів ведення бойових дій (в навчальних центрах, тилових базах тощо), строковиків, курсантів, офіцерів управлінь та штабів перестануть отримувати додаткову доплату у розмірі 30 тисяч гривень.

У липні 2022 року було укладено "зернову угоду" разом з Туреччиною та ООН. Вона дозволила розблокувати три українські порти та відновили експорт зерна у країни, які потерпають від голоду. Однак 20 березня закінчується її термін. Скоріш за все угода буде продовжена.

Нагадаємо, що угоду вже продовжували декілька разів, тож вочевидь зроблять це знову. У листопаді міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, коли спливав термін попередній термін, пропонував продовжити її до листопада 2023 року.

пришвидшити комунікації між державними органами та органами місцевого самоврядування. Урядовці зауважують, що завдяки змінам, громадяни зможуть швидше отримувати держпослуги.

Що зміниться для біженців

Польща

З 1 березня набуває чинності новий закон про Національну програму інформатизації. Метою змін полягатиме у тому, щоб

Ті українські біженці, які проживать у місцях колективного й перебувають в Польщі понад 120 днів повинні будуть компенсувати частково вартість проживання. Йдеться про половину вартості, але не більше 40 злотих на добу.

Словаччина

Виключення стосуються: дітей, пенсіонерів, вагітних, багатодітних батьків та опікунів, осіб з інвалідністю, осіб з дітьми у віці до року.

У Словаччині українським переселенцям надавали посвідчення тимчасового притулку, яке діяло до 4 березня цього року. Однак його продовжили до ще на рік – до 4 березня 2024 року.

Швеція

Українські біженці у Швеції повинні до 4 березня цього року в електронному вигляді подати заяву щодо продовження дозволу на проживання, якщо його видано відповідно до директиви про тимчасовий захист.

Святкові дні та перехід на літній час

Якщо ви подасте заявку вчасно, то збережете за собою право на житло та фінансову допомогу.

На період воєнного стану в Україні скасовані додаткові вихідні. Тож попри те, що наразі 8 березні – офіційно визнано святковим днем, додаткового вихідного українці не отримають.

26 березня українців також чекає перехід на літній час. Тож в останню неділю березня о третій ранку всі переведуть годинники з зимового на літній час, тобто на одну годину вперед.

Зміни від НБУ

Зміни для фінансових установ з 1 березня

У березні набуває чинності п'ять з дев'яти вимог НБУ про подання фінустановами додаткових файлів статистичної звітності. З 1 березня фінустанови повинні будуть додатково сповіщати:

про взаємодію із органом держфінмониторингу (для платіжних установ, установ електронних грошей, операторів поштового зв’язку);

про кількість користувачів із відкритим платіжним рахунком (для платіжних установ, установ електронних грошей, операторів поштового зв’язку);

про норматив короткострокової ліквідності (для небанківських фінустанов);

про розрахунок кредитного ризику (для небанківських установ).

Вимоги щодо формування банками обов’язкових резервів

11 березня починають діяти нові вимоги НБУ щодо формування банками обов’язкових резервів. Мовиться про:

резервування за коштами на вимогу,

коштами на поточних рахунках фізосіб.

Фінустанови до 11 березня 2023 року повинні тримати в резервах 10% від таких сум, а після 11 березня вдвічі більше – 20% від суми.

Що стосується решти коштів вимоги наразі не змінились:

10% – щодо коштів на вимогу та на поточних рахунках юросіб, на депозитах та поточних рахунках інших банків-нерезидентів;

0% – щодо строкових коштів і депозитів юросіб та фізосіб.

Вище згадані зміни можуть досить позитивно позначитись на курсу долар-гривня. Річ у тім, що аби виконати умови НБУ, деякі банки почнуть обмінювати валюту у гривню, що сприятиме зміцненню нацвалюти. Також зміни ймовірно позитивно позначаться й на ставці депозиту.