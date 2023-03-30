Вищі пенсії, нові тарифи та інші правила для виїзду чоловіків за кордон: що зміниться з 1 квітня

У квітні на українців чекає ряд змін, зокрема, вищі пенсії та нові тарифи на воду. Також зміняться й форма податкової накладної та правила виїзду за кордон для чоловіків-волонтерів. Про всі зміни з наступного місяця розповідаємо далі.

Вищі пенсії у квітні

У квітні зростуть пенсії для працюючих пенсіонерів. Однак перерахунок виплат стосуватиметься лише пенсіонерів після набуття 24 місяців страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсій.

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Наприклад, якщо пенсіонер вийшов на пенсію у 2021 році. Відповідно, за цей період його стаж збільшився на 24 місяці. Перерахунок буде проводиться:

або лише з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії;

або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії.

Також перерахунок може бути здійснений в індивідуальному порядку на підставі поданої заяви безпосередньо до органів ПФУ залежно від того, коли набуто 24 місяці страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсії.

Мінімальна заплата

Пенсії українцям перерахують автоматично з 1 квітня, однак надійдуть вони аж у травні.

Нардепи пропонують втричі підняти мінімальну заплату. Передбачається, що підняття відбуватиметься у декілька етапів – перший у квітні. Наразі проєкт лише зареєстрований й невідомо чи буде прийнятий, тож у квітні скоріш за все мінімальна зарплата залишиться на рівні 6 700 гривень.

Чому вирішили підняти зарплату й на скільки

Автори проєкту зазначають, що підняття потрібне через те, що розмір мінімалки в Україні становить нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Законопроєктом пропонується таке підвищення:

з 1 квітня – до 7 370 гривень;

з 1 липня — до 8 107 гривень;

з 1 жовтня — до 8 918 гривень.

Нові правила виїзду за кордон для чоловіків-волонтерів

На Львівщині з 1 квітня діятимуть нові правила на виїзд за кордон для чоловіків-волонтерів призовного віку. З наступного місяця це можна буде зробити лише з використанням е-підпису.

Якщо ж організація не має такого підпису, то може скористатись перехідним періодом протягом квітня під час якого діятимуть попередні умови подання документів. Після закінчення перехідного періоду використання електронного цифрового підпису стане обов'язковою умовою для подачі документів на перетин кордону.

Як отримати е-підпис юридичній особі

Зверніться у банк клієнтом якого ви являєтесь та попросити надати вам такий ключ, як для юридичної особи. В кожному банку є своя процедура надання такого ключа. Зазвичай необхідно до 48 годин на його отримання. Якщо ж з якихось причин ви не змогли зробити е-підпис через банк то можете звернутись в Державну податкову службу, або до будь-якого іншого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. З чинним списком можна ознайомитись, натиснувши тут.

Нові тарифи на водопостачання

Тариф на водопостачання та водовідведення зросте з 1 квітня, однак зміни у платіжках українці побачать у травні, коли сплачуватимуть за попередній місяці. Нові тарифи НКРЕКП встановить, скоріш за все, на такому рівні:

Дніпроводоканал – 33,56 гривні за кубометр води (водопостачання – 19,48/ водовідведення – 14,08);

Водоканал в Ужгороді – 47,1 гривні (28,8/ 18,3);

Полтававодоканал – 38,41 гривні (20,19/ 18,22);

Житомирводоканал – 48,34 гривні (23,14 / 25,2);

Інфоксводоканал (Одеса) – 39,57 гривні (20,16 / 19,41);

Рівнеоблводоканал – 39,31 гривні (20,67 / 18,64).

Чернігівводоканал – 38,5 гривні (19,14 / 19,36);

Черкасиводоканал – 31,1 гривні (15,75 / 15,37);

Іванофранківськводоекотехпром – 29,5 гривні (13,77 / 15,82);

Хмельницькводоканал – 29,27 гривні (15,07 / 14,02);

Київводоканал – 35,5 гривні (18,81 / 16,7);

Луцькводоканал – 31,71 гривні (12,87/ 17,22);

Запорізький водоканал – 28,37 гривні (19,87/ 11,84);

Вінницяоблводоканал – 31,4 гривні (19,64 / 11,76);

Чернівціводоканал – 28,27 гривні (19,09/ 9,18);

Львівводоканал – 27,2 гривні (18,2 / 9,03);

Тернопільводоканал – 42,03 гривні (19,86 / 22,17);

Міськводоканал СМ (Суми) – 33,6 гривні (16,90 / 16,70);

Дніпро-Кіровоград – 61,72 гривні (35,076/26,652).

Тариф на газ та електроенергію

В Харківській, Херсонській та Миколаївській областях тарифи залишаться незмінними.

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на електроенергію до 30 квітня залишатимуться без змін. Тож у квітні тариф залежатиме традиційно від обсягу спожитих кіловатів:

1,44 гривні за кіловат-годин для тих, хто спожив до 250 кіловат-годин;

1,68 – понад 250 кіловат-годин на місяць.

Механізм ПСО діятиме до 30 квітня цього року. Таким чином ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною,

– йдеться в повідомленні.

Що стосується тарифу на газ, то наразі заяв щодо підняття тарифів уряд не робив, хоча є висока ймовірність, що їх переглянуть з закінченням опалювального сезону.

Вартість кубометра газу зараз варіюється від 7,80 до 28,99 гривні.

Тариф від НАК "Нафтогаз" складає 7,96 гривні за кубометр.

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Нова форма податкової накладної

З 1 квітня 2023 року діятиме нова форма для податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, які з вказаного періоду платники зобов'язані реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Це також стосується й податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до таких накладних, які складені до 1 квітня 2023 року та не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Податки для ФОПів

ФОП 1 групи:

ЄСВ – 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

– 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати); єдиний податок – 268,40 гривні на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року).

ФОП 2 групи:

ЄСВ – 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

– 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати); єдиний податок – 1 340 гривень на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2023 року).

ФОП 3 групи:

ЄСВ становитиме 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

становитиме 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати); єдиний податок – відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.

Вихідні та святкові дні

Також з 1 квітня НБУ перейде на нове покоління системи електронних платежів (СЕП). Тож з наступного місяця усі міжбанківські платіжні операції відбуватимуться виключно через СЕП нового покоління.

У квітні українці святкуватимуть Великдень, який цьогоріч припадає на 16 квітня. Однак у зв'язку з воєнним станом населення не матиме офіційний додатковий вихідний 17 квітня, хоча його може надати роботодавець на власний розсуд.

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Якою буде погода у квітні

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, температура у квітні буде на рівні 9 – 13 градусів Цельсія, що на 1 – 1,5 градуси вище за норму.

Щодо опадів, то, за прогнозами, їх місячна кількість буде у межах норми. Місячна кількість опадів очікується 30 – 52 мм, в Карпатах 60 – 89 мм, що в межах норми.