Чого чекати у червні: ціни на пальне, курс валют та ставки на депозити

У червні на українців чекає стабільність на ринку пального, де пальне не дорожчатиме, водночас на валютному ринку можуть бути коливання курсу долара та євро, але несуттєво, а також очікується поступове згасання депозитних бонусів від банків.

Чи подорожчає пальне

У розмові з 24 Каналом енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявив, що у червні на ціну пального впливатимуть два фактори. Так, першим чинником стала вартість нафтопродуктів на кордоні, яка безпосередньо залежить від нафтових котувань.

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Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Відповідно до прогнозів, все до нафтових котувань вони будуть знижуватися, отже, прогноз за цінами на кордоні – він теж на зниження.

А другий чинник – це курс національної валюти і як вона поводитиме відносно євро на міжбанківському ринку.

Утім, у мене немає якогось чіткого розуміння, як вона себе буде поводити. Тому і немає однозначного прогнозу на червень,

– додає Рябцев.

Водночас у будь-якому разі підстав для здорожчання пального цього місяця немає. А підстави для здешевлення з'являться лише в тому разі, якщо гривня не буде девальвувати відносно євро.

Якщо ж ми побачимо, що гривня слабшатиме, то і ціни будуть щонайменше такими, якими вони є зараз,

– запевнив пан Геннадій.

За даними Консалтингової групи А-95, станом на 3 червня, середні ціни на українських АЗС становлять:

Бензин А-95 преміум – 58,85 гривні за літр;

Бензин А-95 – 54,54 гривні за літр;

Бензин А-92 – 51,99 гривні за літр;

Дизельне пальне – 52,50 гривні за літр;

Газ авто­мобільний – 34,66 гривні.

Цікаво! Великих запасів пального зараз трейдери не роблять з огляду на можливі російські дронові атаки. Однак пального на ринку достатньо.

Якими будуть долар та євро у червні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на сьогодні утворився певний курсовий рубікон у 42 гривні для долара. І це попри те, що на 2025 рік середньозважений курс закладено на рівні 45 гривень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Причин для такої "невідповідності" очікуванням і прогнозам безліч, серед яких особливої уваги вартують декілька найважливіших.

Йдеться про такі причини, як:

зростання курсів протягом листопада – грудня 2024 року та у січні, коли був зафіксований найвищий офіційний курс долара – 42,28 гривні за долар,

відбулося певне "виснаження" попиту: придбання валюти було в середньому на 30 – 40% вищим за звичні показники;

рекордний обсяг міжнародних резервів – за квітень понад 46,7 мільярда доларів;

потужний обсяг міжнародної фіндопомоги – очікується, що за 2025 рік Україна отримає близько 55 мільярдів доларів;

певна турбулентність на світових фінансових ринках: збільшення ваги євро у зв'язці з доларом (нагадаю, що з початку року офіційний курс євро суттєво зріс: із 43 – 43,5 гривні за євро до майже 47 гривень за євро – майже на 9%);

Разом з тим у червні ситуація буде інерційно схожою на травень з одним нюансом: цілком можливо, що у перший місяць літа рубікон у 42 гривні для офіційного курсу може бути подолано,

– каже Лєсовий.

Очікується, що коливання офіційного курсу у червні відбуватиметься в межах коридору 41,6 – 42 гривень за долар. А щодо з курсом євро, то вартість європейської валюти буде дзеркальною її курсу до долара на світових ринках. Отже, є прогноз, що це буде на рівні: 1 євро = 1,05 – 1,15 долара.

Зверніть увагу! Саме у червні курсові коливання долара можуть повернутися в межі грудня – січня. Утім, ситуація на ринку залишатиметься прогнозованою і вельми комфортною.

Депозити

Як розповів для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв, у червні депозитний ринок залежатиме від декількох факторів. Йдеться, як про рівень інфляції, так і про воєнні обставини.

Поточний рівень інфляції

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку

Чим меншим буде тиск споживчих цін на гривню, тим більша кількість громадян може скористатися вигідними пропозиціями від банків та розмістити кошти.

Монетарна стратегія НБУ

Рівень ставок за вкладами прямо залежить від розміру ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Разом з тим, зі слів очільників регулятора, можна зробити висновок, що в червні будь-які зміни є малоймовірними.

Відтак можна очікувати, що середні ставки за гривневими вкладами не зміняться: залежно від терміну розміщення коштів вони складуть від 13% до 14,5% річних,

– додав Замотаєв.

Воєнні обставини

Надмірна віра у швидке завершення війни має бути підкріплена конкретними діями з боку країни-агресора. Наразі банкір пояснює, що варто покладатися не лише на заяви, а все ж таки на конкретику.

Стратегія комбанків із залучення нових вкладників

Очікується, що період найвищих ставок повільно добігатиме завершення. Тобто у червні кількість банків, що пропонуватимуть додаткові бонуси в розмірі 1 – 1,5% до наявних ставок за відкриття вкладу, може скоротитися.

Важливо! Як і в попередні місяці, найбільший попит матимуть вклади терміном 6–9 місяців, середня дохідність за якими може сягнути 14,5%, а максимальна — 16%.