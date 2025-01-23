Свириденко відповіла на побоювання команди Трампа щодо корупції в Україні

Корупція в Україні викликає занепокоєння у світових лідерів. Зокрема, і у адміністрації новобраного президента США Дональда Трампа.

Чи вдалося Україні побороти корупцію

Міністерка Юлія Свириденко під час "Українського сніданку" сказала, що ситуація з корупцією в Україні покращується, повідомляє 24 Канал з посиланням на Victor Pinchuk Foundation.

Читайте також "Газпром" не зможе поставити "гуманітарний газ" у Придністровʼя попри обіцянки

Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Останні 5 років ми багато що покращили, удосконалили і індекс сприйняття корупції також покращився. Ми швидко підіймаємось у цьому світовому індексі.

Свириденко також наголосила, що Україна продовжує впровадження реформ. Зокрема, тих, які вимагали ЄС та МВФ.

Зверніть увагу! Свириденко каже, що активна фаза війни в Україні має закінчитись цьогоріч. Аби прискорити цей процес, на думку міністерки, потрібно впроваджувати нові санкції проти Росії.