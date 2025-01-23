23 січня 2025, 11:36
Свириденко відповіла на побоювання команди Трампа щодо корупції в Україні
Основні тези
- Міністерка Юлія Свириденко заявила, що ситуація з корупцією в Україні покращується, і країна продовжує впровадження реформ, які вимагали ЄС та МВФ.
- Свириденко зазначила, що активна фаза війни в Україні має закінчитись цього року.
Корупція в Україні викликає занепокоєння у світових лідерів. Зокрема, і у адміністрації новобраного президента США Дональда Трампа.
Чи вдалося Україні побороти корупцію
Міністерка Юлія Свириденко під час "Українського сніданку" сказала, що ситуація з корупцією в Україні покращується, повідомляє 24 Канал з посиланням на Victor Pinchuk Foundation.
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Останні 5 років ми багато що покращили, удосконалили і індекс сприйняття корупції також покращився. Ми швидко підіймаємось у цьому світовому індексі.
Свириденко також наголосила, що Україна продовжує впровадження реформ. Зокрема, тих, які вимагали ЄС та МВФ.
Зверніть увагу! Свириденко каже, що активна фаза війни в Україні має закінчитись цьогоріч. Аби прискорити цей процес, на думку міністерки, потрібно впроваджувати нові санкції проти Росії.